As 25 famílias mais ricas dos EUA e os impérios de suas fortunas

As maiores fortunas dos Estados Unidos estão concentradas nas mãos de famílias que transformaram empresas em verdadeiros impérios. Segundo ranking da Forbes, as 25 famílias mais ricas do país acumulam patrimônios que somam trilhões de dólares, com destaque para os setores de varejo, energia, agronegócio, mídia e cosméticos.

A lista exclui fortunas de primeira geração — como as de Jeff Bezos e Bill Gates — e considera apenas patrimônios familiares consolidados, com controle compartilhado entre herdeiros.

A família Walton, dona do Walmart, lidera o ranking com US$ 267 bilhões. Fundado por Sam e Bud Walton em 1962, o grupo é hoje o maior varejista do mundo, com receita de US$ 648 bilhões em 2024. A fortuna está dividida entre sete herdeiros, entre eles Rob, Jim e Alice Walton, sendo esta a mulher mais rica do planeta.

Varejo, energia e agronegócio

Em segundo lugar aparece a família Mars, com US$ 117 bilhões, responsável por marcas como M&Ms, Snickers e Pedigree. A empresa familiar, fundada há mais de um século, faturou mais de US$ 50 bilhões em 2024, combinando negócios em alimentos e produtos para animais de estimação.

Logo atrás, a família Koch ocupa o terceiro lugar, com US$ 116 bilhões, à frente do conglomerado Koch, que atua em energia, refino, químicos e investimentos. Fundada em 1940, a companhia é uma das maiores empresas privadas dos Estados Unidos, com US$ 125 bilhões de receita anual, segundo a Forbes.

O quarto lugar é ocupado pela família Cargill-MacMillan, com US$ 60,6 bilhões, dona de 88% da Cargill Inc., gigante do agronegócio fundada em 1865. Já a família Johnson, da gestora Fidelity Investments, aparece em quinto, com US$ 44,8 bilhões, sob o comando de Abigail Johnson, neta do fundador.

Fortunas herdadas

A família Pritzker, dona da rede Hyatt Hotels, ocupa o sexto lugar com US$ 41,6 bilhões. Parte dos herdeiros também atua na política: Penny Pritzker foi secretária de Comércio dos EUA, e JB Pritzker é governador de Illinois. Em seguida, a família SC Johnson, fabricante de produtos de limpeza como Glade e Windex, aparece com US$ 38,5 bilhões.

Entre as demais famílias estão Cathy (Chick-fil-A), Duncan (Enterprise Products Partners), Cox (Cox Enterprises) e Lauder (Estée Lauder). As fortunas vêm de negócios que atravessam gerações, muitas vezes com herdeiros ativos na gestão e forte presença em filantropia e política.

Concentração de riqueza familiar

De acordo com a Forbes, a soma das 25 maiores fortunas familiares americanas reflete um padrão: negócios fundados no século XX continuam gerando riqueza no século XXI. Apesar da ascensão de bilionários da tecnologia, o poder econômico dos clãs tradicionais permanece sólido, especialmente em setores com presença física forte, como varejo, alimentos e energia.

Além da Walton, Mars e Koch, o ranking inclui nomes históricos como Hearst (mídia), Newhouse (Condé Nast), du Pont (química), Reyes (distribuição de bebidas) e Busch (cervejaria Anheuser-Busch).