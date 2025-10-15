Walmart lança 'Sparky' para competir com assistente da Amazon e OpenAI

A varejista lança o assistente 'Sparky', que resume avaliações e sugere produtos, meses após a Amazon lançar o 'Rufus' (Getty Images). (400tmax/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10h02.
O Walmart anunciou novas ferramentas de inteligência artificial, incluindo o assistente 'Sparky', que utiliza tecnologia generativa e está disponível em seu aplicativo. A ferramenta foi projetada para auxiliar os clientes com sugestões de produtos e resumos de avaliações de outros consumidores, entre outras funcionalidades.
O crescente investimento da empresa em inteligência artificial também visa diminuir a desvantagem em relação à gigante do e-commerce Amazon, que largou na frente com seu próprio chatbot, o Rufus, um assistente de compras generativo que responde a diversas consultas dos clientes.
A parceria do Walmart com a criadora do ChatGPT ocorre após a OpenAI anunciar acordos semelhantes com a Etsy e a Shopify no mês passado, consolidando a presença da tecnologia no setor de varejo online.
O investimento em IA também busca reduzir a distância em relação à Amazon, que lançou antes o seu próprio assistente de compras com IA, o Rufus.
Segundo dados da SimilarWeb, cerca de 15% do tráfego de referência da Walmart em setembro veio do ChatGPT, um salto em relação aos 9,5% registrados em agosto. No entanto, essas indicações ainda representam menos de 1% do tráfego total do site da varejista.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga