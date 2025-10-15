Walmart lança 'Sparky' para competir com assistente da Amazon e OpenAI

O Walmart anunciou novas ferramentas de inteligência artificial, incluindo o assistente 'Sparky', que utiliza tecnologia generativa e está disponível em seu aplicativo. A ferramenta foi projetada para auxiliar os clientes com sugestões de produtos e resumos de avaliações de outros consumidores, entre outras funcionalidades.

O crescente investimento da empresa em inteligência artificial também visa diminuir a desvantagem em relação à gigante do e-commerce Amazon, que largou na frente com seu próprio chatbot, o Rufus, um assistente de compras generativo que responde a diversas consultas dos clientes.

A parceria do Walmart com a criadora do ChatGPT ocorre após a OpenAI anunciar acordos semelhantes com a Etsy e a Shopify no mês passado, consolidando a presença da tecnologia no setor de varejo online.

O investimento em IA também busca reduzir a distância em relação à Amazon, que lançou antes o seu próprio assistente de compras com IA, o Rufus.

Segundo dados da SimilarWeb, cerca de 15% do tráfego de referência da Walmart em setembro veio do ChatGPT, um salto em relação aos 9,5% registrados em agosto. No entanto, essas indicações ainda representam menos de 1% do tráfego total do site da varejista.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga