Quais são os 15 maiores supermercados em Santa Catarina e quanto eles faturam? Veja a lista de 2025

Santa Catarina é um dos estados com o mercado supermercadista mais competitivo do Brasil. As principais redes do estado mostram um crescimento consistente, com números que refletem a força do setor. A lista dos maiores supermercados de Santa Catarina foi divulgada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e traz dados que revelam o destaque do estado no cenário nacional.

O Koch Supermercados, que continua sendo a maior rede do estado, registrou um faturamento de 10,3 bilhões de reais em 2024, mantendo sua posição de liderança. Em segundo lugar, o Giassi Supermercados segue sua trajetória sólida com 4,1 bilhões de reais em faturamento, enquanto o Angeloni, com um faturamento de 3,8 bilhões de reais, completa o pódio.

Quais são os 15 maiores supermercados de Santa Catarina em 2025?

Koch Supermercados: 10,3 bilhões de reais Giassi Supermercados: 4,1 bilhões de reais Angeloni: 3,8 bilhões de reais Mundialmix: 2,7 bilhões de reais Passarela Center: 2,6 bilhões de reais Gtop Distribuição: 1 bilhão de reais Supermercado Archer: 892 milhões de reais Superviza Supermercados: 859 milhões de reais Supermercado Carol: 411 milhões de reais Comercial Celeiro: 379 milhões de reais Hiper Select: 375 milhões de reais Althoff Supermercados: 368 milhões de reais Supermercado Manentti: 359 milhões de reais Unibox Dinardelli: 340 milhões de reais Brasao Supermercado: 330 milhões de reais

