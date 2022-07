“Aparelhos invisíveis” da Smilink tem aumento de mais de 100% nas vendas do primeiro semestre

Considerada uma das principais healthtechs do setor odontológico no país, a Smilink registrou um aumento de mais de 100% na venda de tratamentos baseados em alinhador transparente neste primeiro semestre de 2022 na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo Marcos Boysen, CEO e fundador da Smilink, as justificativas para esses números são diversas. O método, simples e menos agressivo que os braquetes de aparelho, se popularizou em 2022. Só nos últimos seis meses, houve um salto de 40% no volume de buscas sobre o procedimento no Google.

“A tecnologia atual permite com que os alinhadores substituam os brackets em 70% dos casos, passando assim a ser uma opção cada vez mais considerada entre os dentistas e públicor”, explica Boysen.

O scanner intraoral oferecido pela empresa é capaz de detectar os movimentos exatos que precisam ser realizados em cada um dos dentes do paciente. A Smilink também trabalha com o material ClearQuartz™, o mais indicado para esse tipo de procedimento, que se adapta perfeitamente a qualquer estrutura dentária.

A empresa começou o ano com 20 unidades distribuídas pelo país e, hoje, já conta com mais de 100 estabelecimentos abertos. Um ano atrás, em agosto de 2021, a startup entrou para o Straumann Group, grupo suíço que desenvolve implantes dentários e outros materiais.

O objetivo principal da companhia agora, de acordo com Boysen, é apostar no público-alvo entre 25 e 35 anos. “Porém, somos uma marca democrática e estamos buscando ganhar em diferentes audiências. Para isso, o objetivo deste próximo semestre da Smilink é continuar investindo em ter a melhor tecnologia e o melhor time de dentistas”, completa o CEO.

