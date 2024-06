Anderson Silva fará última luta em solo brasileiro neste sábado; veja como acompanhar

Na estreia da Spaten Fight Night, a nova plataforma de artes marciais no Brasil, o lutador Anderson Silva enfrentará pela terceira vez o seu rival Chael Sonnen, em sua última luta no país.





Onde assistir à luta de Spider



A disputa acontecerá no Komplexo Tempo, em São Paulo, no dia 15 de junho, e será transmitida ao vivo pela Rede Globo após o programa Altas Horas, na noite de sábado.

A rivalidade entre Spider e Sonnen



A luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen é uma das mais emblemáticas do MMA. Em 2010, depois de ser desafiado, Silva quase perdeu para Sonnen, mas conseguiu virar o jogo com uma finalização no último round, consagrando-se como um dos maiores lutadores da história. Eles voltaram a se enfrentar em 2012, quando Silva venceu mais uma vez por nocaute técnico.

Conhecido como “Spider”, o brasileiro, de 49 anos, não compete desde 2022. No Brasil, sua última luta foi em 2019.

“Esta é uma oportunidade única de presentear todos os amantes de esportes de combate com um momento inesquecível em minha carreira, proporcionando um espetáculo incrível para todos os meus fãs no Brasil e no mundo. Tenho certeza de que todos ficarão tão felizes e empolgados quanto eu já estou”, destaca Anderson Silva.

Quem mais passará pelo ringue



O evento ainda contará com outras três lutas. Kalyl Silva, filho de Anderson, enfrentará Paulo Roberto. Bia Mesquita irá duelar com Jojo Ramos, e Herbert Conceição enfrentará Esquiva Falcão, completando um time diversificado de atletas. Essas disputas poderão ser conferidas ao vivo no SportTV e no Canal Combate.

“Spaten é uma marca que atravessou muitos séculos, é forte e cheia de história. Realizar a última luta do Anderson Silva no país em que ele nasceu é uma forma de celebrar a força e o legado das artes marciais”, afirma Cinthia Klumpp, diretora de marketing de Spaten.