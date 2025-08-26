Abóbora faz clientes 'correrem' para Starbucks e McDonald’s

O lançamento do novo cardápio da Starbucks, que inclui o icônico Pumpkin Spice Latte (PSL) - o latte de abóbora com especiarias - gerou um aumento significativo no fluxo de clientes. A rede de cafeterias vê o chamado “efeito halo” para atrair os consumidores para outros produtos do menu nos Estados Unidos.

Dados da Placer.ai, empresa de análise de localização, e divulgados pelo MarketWatch nesta terça-feira, 26, mostraram que a introdução do latte de abóbora com especiarias no ano passado elevou em 24,1% o tráfego de clientes em relação à média de um dia útil.

Em alguns estados, como Dakota do Norte e Kansas, a alta chegou a 45,5% e 42,6%, respectivamente. Nos três dias seguintes, o aumento variou entre 11,3% e 15,9%.

Expansão do efeito halo para outras redes

O fenômeno não se restringe à Starbucks. Outras redes, como Dunkin’ e McDonald’s, também registram aumento de clientes com seus produtos sazonais de abóbora.

Analistas destacaram que a demanda pelo latte serve como porta de entrada para a venda de outros itens do cardápio, como bebidas e alimentos da temporada.

Para Marco Suarez, proprietário da rede Methodical Coffee, na Carolina do Sul, o tráfego aumenta com o início da temporada, mesmo que nem todos os clientes comprem o latte. “É curioso como os consumidores perguntam: ‘O que mais vocês têm?’”, disse Suarez ao MarketWatch, citando itens com sabores de maçã e canela.

R.J. Hottovy, da Placer.ai, reforçou que a temporada de PSL é estratégica para todas as cafeterias: “O importante é atrair os clientes para a loja, independentemente do que comprem”.