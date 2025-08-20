McDonald’s (MCDC34( reduzirá preços de combos nos EUA a partir de setembro

O McDonald’s anunciou que planeja reduzir os preços de seus combos nos Estados Unidos a partir de setembro de 2025, após acordo com franqueados para manter os lanches mais acessíveis diante do recente aumento nos preços.

De acordo com informações do The Wall Street Journal, oito combinações terão desconto de 15% sobre o valor dos itens vendidos separadamente, incluindo opções de almoço, jantar e café da manhã, como Big Mac, Quarterão com Queijo, Chicken McNuggets, McCrispy e Egg McMuffin.

Entre as ofertas, o café da manhã será vendido por US$ 5 e os combos de Big Mac e McNuggets por US$ 8. Os descontos serão mantidos pelos franqueados até o início de 2026.

Estratégia para atrair clientes

A medida faz parte de um esforço da rede para reconquistar consumidores que reduziram visitas aos restaurantes devido à inflação. Dados da empresa de pesquisa Black Box Intelligence mostram que o movimento em restaurantes caiu 1,7% neste ano, enquanto o de fast-food recuou 2,7%.

Para apoiar os franqueados, a empresa se comprometeu a subsidiar aqueles que tiverem perdas com os descontos, considerando o aumento esperado no volume de vendas.

Negociações com franqueados

O McDonald’s e seus franqueados nem sempre concordaram sobre os preços do cardápio, principalmente devido ao aumento da inflação que vem desde 2021.

De acordo com o The Wall Street Journal, a rede incentivou os franqueados a limitar os aumentos em partes menos visíveis do menu, enquanto os operadores pressionaram a empresa a suspender ofertas de baixo custo, como bebidas por US$ 1.

No início de agosto, a empresa informou aos investidores que consumidores de baixa renda têm realizado mais refeições em casa, especialmente no café da manhã, enquanto clientes de renda média e alta aumentaram suas visitas aos restaurantes. O McDonald’s espera que essa diferença se mantenha ao longo de 2025.