A volta por cima da Subway no Brasil: após crise e recuperação judicial, vendas crescem 30%

A Subway no Brasil fechou o segundo trimestre de 2025 com um resultado que parecia distante há pouco mais de um ano: alta de 30% nas vendas nas mesmas lojas em relação ao semestre anterior, o melhor desempenho desde que passou a ser operada pela Zamp, dona de Burger King, Popeyes e Starbucks no país.

O crescimento, divulgado no balanço de agosto, vem menos de um ano após a companhia assumir a marca, em outubro de 2024, no lugar da SouthRock — que entrou em recuperação judicial com dívidas de 1,8 bilhão de reais. A nova gestão herdou uma rede grande, com mais de 1.500 lojas, mas desgastada e com franqueados pouco confiantes.

Desde então, a Zamp mexeu no cardápio, unificou preços, reforçou promoções e adotou processos já aplicados nas outras marcas do grupo. A linha Subway Séries, com mais recheio e proteína, aumentou o ticket médio, enquanto campanhas como “2 por 24,90” e “Dia do 30” ajudaram a manter o fluxo.

O delivery, que já representa 25% do faturamento, cresceu 44% em receita no período.

“Aplicamos à rede processos já consolidados em outras marcas — como tecnologia de gestão e padronização de indicadores”, diz Fernanda Pessoa, vice-presidente da marca. “Isso acelerou decisões e fortaleceu o suporte ao franqueado”.

Apesar do avanço, o saldo de unidades ainda é negativo: foram abertas 5 lojas e fechadas 16 no trimestre. O desafio agora é converter a alta de vendas em expansão líquida e rentabilidade para toda a rede.

Como está o novo momento da Subway

O novo momento da Subway começou a ganhar tração a partir de mudanças concretas no portfólio e na política de preços. A linha Subway Séries, lançada em 2025, trouxe sanduíches fixos, mais recheio e proteína extra. O objetivo era atrair um consumidor disposto a pagar mais por uma experiência mais indulgente, mesmo no formato de fast food.

Em paralelo, a rede manteve ações promocionais que buscavam aumentar volume de vendas, como “2 por 24,90” e “Dia do 30”. Essas iniciativas ajudaram a sustentar o tráfego nas lojas, especialmente em períodos de menor movimento, e reforçaram a percepção de custo-benefício.

O delivery ganhou papel central na estratégia. Hoje responsável por um quarto do faturamento, o canal registrou crescimento de 44% em receita e 34% em transações no trimestre. A padronização de cardápio e preços, junto com investimentos em usabilidade, ajudou a melhorar a experiência do cliente e reduzir reclamações.

Essas ações também tiveram efeito na previsibilidade de margem para os franqueados. Com menos variação de preços e ofertas mais claras, ficou mais fácil planejar estoque e operações.

Ainda assim, o equilíbrio entre promoções e rentabilidade segue sendo um desafio, especialmente em praças com custos mais altos.

No médio prazo, a meta é consolidar essa combinação de ofertas premium e de valor, criando um mix capaz de sustentar o crescimento sem sacrificar margem.

Como conseguir recuperar a confiança do franqueado

Um dos pontos críticos para o futuro da Subway é a confiança dos franqueados.

Muitos passaram pela crise da SouthRock e mantêm cautela antes de abrir novas unidades. A Zamp tem trabalhado para reverter essa percepção com medidas práticas.

Entre elas, estão a criação de formatos de loja mais compactos e com investimento inicial menor, como quiosques e unidades de conveniência. Esses modelos permitem expansão em locais de alto fluxo, mas que antes não comportavam uma loja tradicional.

O suporte de gestão também foi reforçado. Equipes especializadas passaram a acompanhar indicadores de cada loja em tempo real, sugerindo ajustes em cardápio, promoções e operação para melhorar a performance.

Treinamentos presenciais e online foram ampliados, com foco tanto em gestão quanto em experiência do cliente.

A ideia é que cada unidade tenha ferramentas para operar de forma mais eficiente, mesmo em mercados menores.

A meta da Zamp para 2025 é alcançar saldo positivo de unidades e manter crescimento em vendas de dois dígitos. A companhia acredita que a Subway pode se tornar a marca mais capilar do portfólio, ampliando presença em regiões onde Burger King e Popeyes têm menor penetração.