Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

A volta por cima da Subway no Brasil: após crise e recuperação judicial, vendas crescem 30%

Após assumir a operação no Brasil, Zamp aposta em cardápio reformulado, promoções agressivas e expansão do delivery para reverter perdas e recuperar confiança dos franqueados

Subway no Brasil: alta de 30% nas vendas nas mesmas lojas no segundo semestre de 2025 (Andre Porto/Divulgação)

Subway no Brasil: alta de 30% nas vendas nas mesmas lojas no segundo semestre de 2025 (Andre Porto/Divulgação)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14h02.

A Subway no Brasil fechou o segundo trimestre de 2025 com um resultado que parecia distante há pouco mais de um ano: alta de 30% nas vendas nas mesmas lojas em relação ao semestre anterior, o melhor desempenho desde que passou a ser operada pela Zamp, dona de Burger King, Popeyes e Starbucks no país.

O crescimento, divulgado no balanço de agosto, vem menos de um ano após a companhia assumir a marca, em outubro de 2024, no lugar da SouthRock — que entrou em recuperação judicial com dívidas de 1,8 bilhão de reais. A nova gestão herdou uma rede grande, com mais de 1.500 lojas, mas desgastada e com franqueados pouco confiantes.

Desde então, a Zamp mexeu no cardápio, unificou preços, reforçou promoções e adotou processos já aplicados nas outras marcas do grupo. A linha Subway Séries, com mais recheio e proteína, aumentou o ticket médio, enquanto campanhas como “2 por 24,90” e “Dia do 30” ajudaram a manter o fluxo.

O delivery, que já representa 25% do faturamento, cresceu 44% em receita no período.

“Aplicamos à rede processos já consolidados em outras marcas — como tecnologia de gestão e padronização de indicadores”, diz Fernanda Pessoa, vice-presidente da marca. “Isso acelerou decisões e fortaleceu o suporte ao franqueado”.

Apesar do avanço, o saldo de unidades ainda é negativo: foram abertas 5 lojas e fechadas 16 no trimestre. O desafio agora é converter a alta de vendas em expansão líquida e rentabilidade para toda a rede.

Como está o novo momento da Subway

O novo momento da Subway começou a ganhar tração a partir de mudanças concretas no portfólio e na política de preços. A linha Subway Séries, lançada em 2025, trouxe sanduíches fixos, mais recheio e proteína extra. O objetivo era atrair um consumidor disposto a pagar mais por uma experiência mais indulgente, mesmo no formato de fast food.

Em paralelo, a rede manteve ações promocionais que buscavam aumentar volume de vendas, como “2 por 24,90” e “Dia do 30”. Essas iniciativas ajudaram a sustentar o tráfego nas lojas, especialmente em períodos de menor movimento, e reforçaram a percepção de custo-benefício.

O delivery ganhou papel central na estratégia. Hoje responsável por um quarto do faturamento, o canal registrou crescimento de 44% em receita e 34% em transações no trimestre. A padronização de cardápio e preços, junto com investimentos em usabilidade, ajudou a melhorar a experiência do cliente e reduzir reclamações.

Essas ações também tiveram efeito na previsibilidade de margem para os franqueados. Com menos variação de preços e ofertas mais claras, ficou mais fácil planejar estoque e operações.

Ainda assim, o equilíbrio entre promoções e rentabilidade segue sendo um desafio, especialmente em praças com custos mais altos.

No médio prazo, a meta é consolidar essa combinação de ofertas premium e de valor, criando um mix capaz de sustentar o crescimento sem sacrificar margem.

Como conseguir recuperar a confiança do franqueado

Um dos pontos críticos para o futuro da Subway é a confiança dos franqueados.

Muitos passaram pela crise da SouthRock e mantêm cautela antes de abrir novas unidades. A Zamp tem trabalhado para reverter essa percepção com medidas práticas.

Entre elas, estão a criação de formatos de loja mais compactos e com investimento inicial menor, como quiosques e unidades de conveniência. Esses modelos permitem expansão em locais de alto fluxo, mas que antes não comportavam uma loja tradicional.

O suporte de gestão também foi reforçado. Equipes especializadas passaram a acompanhar indicadores de cada loja em tempo real, sugerindo ajustes em cardápio, promoções e operação para melhorar a performance.

Treinamentos presenciais e online foram ampliados, com foco tanto em gestão quanto em experiência do cliente.

A ideia é que cada unidade tenha ferramentas para operar de forma mais eficiente, mesmo em mercados menores.

A meta da Zamp para 2025 é alcançar saldo positivo de unidades e manter crescimento em vendas de dois dígitos. A companhia acredita que a Subway pode se tornar a marca mais capilar do portfólio, ampliando presença em regiões onde Burger King e Popeyes têm menor penetração.

  • 1/22 (rihappy)

  • 2/22 (arezzo)

  • 3/22 (bibi)

  • 4/22 (casa-bauducco)

  • 5/22 (cna)

  • 6/22 (criamigos)

  • 7/22 (boticario_ada072)

  • 8/22 (kopenhagen)

  • 9/22 (home-angels)

  • 10/22 (limpidus)

  • 11/22 (stone-franquia)

  • 12/22 (sorridents)

  • 13/22 (sodie-doces)

  • 14/22 (remax)

  • 15/22 (bavarian)

  • 16/22 (natura)

  • 17/22 (mcdonalds)

  • 18/22 (maria-brasileira)

  • 19/22 (Usaflex)

  • 20/22 (tintas-mc)

  • 21/22 (supera ginástica para o cérebro)

  • Grupo Bittencourt premia as 25 melhores franquias de 2024

    22/22 Grupo Bittencourt premia as 25 melhores franquias de 2024 (Grupo Bittencourt premia as 25 melhores franquias de 2024)

Acompanhe tudo sobre:SubwayZampStarbucks

Mais de Negócios

'Com tarifaço dos EUA, é inviável continuar exportando', diz empresário do setor de pescados

A caminho do bilhão, Sankhya usa IA para eliminar o caos na implantação de ERPs

Eles estão em busca de startups para investir — valor pode chegar a R$ 300 mil

Brasil soma R$ 7,9 tri em investimentos e amplia demanda por especialistas em finanças

Mais na Exame

ESG

Negociações sobre tratado contra a poluição por plásticos enfrentam impasse em Genebra

Um conteúdo Esfera Brasil

Como vai funcionar o sistema eletrônico europeu que substitui carimbo em passaportes

Inteligência Artificial

Brasil registra 315 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos somente em 2025, aponta Fortinet

Mundo

Morte de Miguel Uribe na Colômbia desorganiza a direita e amplia pressão sobre Petro