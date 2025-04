Bilionários que não conseguem viver com US$ 999 milhões são 'meio sociopata', diz herdeira da Disney Aos 65 anos, Abigail Disney, filha de um dos fundadores do império do entretenimento, acredita que há uma distorção no sistema econômico atual

Abigal Disney: herdeira divide patrimônio de US$ 130 bilhões com sete primos, segundo estimativas (Michael Kovac/Getty Images)