'Aguentem firme': a mensagem de Donald Trump sobre o tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou, neste sábado, 5, as tarifas abrangentes que impôs a países de todo o mundo, prometendo que sua "revolução econômica" produzirá resultados históricos para os americanos.

"Aguentem firme, não será fácil, mas o resultado final será histórico", disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social. Ele acrescentou que suas políticas econômicas estão "trazendo de volta empregos e empresas como nunca antes".

O 'tarifaço' de Trump vai impactar o Brasil?

Sim. A partir deste sábado, 5, os Estados Unidos passam a cobrar uma taxa mínima de 10% ao Brasil.

Os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e seu maior comprador de exportações industriais. Em 2024, o Brasil exportou US$ 40 bilhões em produtos aos Estados Unidos. Deste total, cerca de 60% foram itens manufaturados.

Os principais itens exportados pelo Brasil para os EUA no ano passado foram: petróleo, produtos semi-acabados de ferro ou aço e aeronaves e suas peças.

Um levantamento do banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) prevê que o impacto negativo pode variar de US$ 3 bilhões a US$ 10 bilhões por ano na balança comercial com os Estados Unidos.

*Com informações de AFP