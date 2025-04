Ações da Tesla sobem com notícias de saída de Musk do governo

As ações da fabricante de veículos Tesla subiam mais de 5% com a possibilidade de saída de Elon Musk do governo Trump.

Reportagem do site Politico afirma que o Elon Musk poderia deixar seu cargo no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

De acordo com a publicação do Politico, que cita fontes internas de Trump, embora o presidente Donald Trump esteja satisfeito com Musk e os cortes de gastos do DOGE que foram aprovados, os dois decidiram nos últimos dias que o bilionário retornaria em breve aos seus negócios.

Além do Politico, a NBC News apurou que Trump teria afirmado a membros de seu gabinete que Musk poderia sair nos próximos meses.

A notícia deu fôlego aos papéis da Tesla mesmo após a divulgação de entregas mais fracas do que o esperado. O entendimento dos investidores é de que a saída do governo abriria caminho para o executivo voltar seu foco para a empresa.