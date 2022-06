A MRV quer você abandonando as máquinas de lavar — e a OMO apoia a ideia

A OMO Lavanderia, divisão de negócios da marca de sabão OMO, está firmando uma parceria com a construtora MRV&CO para a inauguração de lavanderias compartilhadas em condomínios recém-construídos pela MRV e sua marca incorporadora Sensia em todo o país. A iniciativa é uma extensão de um projeto oferecido pela OMO no passado com a proptech de locação de apartamentos Luggo.

Segundo a MRV, o objetivo da parceria é oferecer aos moradores dos empreendimentos das marcas do Grupo MRV&CO todas as comodidades relacionadas ao dia a dia de espaços compartilhados e à ideia de deixar de ter equipamentos próprios, como a flexibilidade e o ganho de espaço em seus apartamentos, uma vez que as máquinas de lavar não ocupam mais as lavandeiras.

Como prestadora de serviços, a OMO irá oferecer nesses condomínios máquinas de lavar e secar com dosagem automática. No valor cobrado pela lavagem, que pode chegar a R$ 15, estão incluídos os galões dos produtos OMO, geralmente os de 20 litros. Nas estimativas do grupo imobiliário, cerca de 40.000 famílias terão acesso às lavanderias compartilhadas da OMO todos os anos — número aproximado de apartamentos entregues anualmente pela MRV e pela Sensia.

Na esteira dos benefícios com a máquinas instaladas nas lavanderias compartilhadas, a OMO Lavanderia estima uma economia de até 65% no consumo de água e energia durante o processo completo de lavagem e secagem, quando comparados os resultados das máquinas residenciais tradicionais. Do lado dos produtos, os galões à disposição na OMO Lavanderia costumam repercutir numa economia de 40% na compra de produtos.

“Todo o hub de serviços de OMO surgiu exatamente da missão da marca de estar sempre à frente, buscando maneiras de facilitar a vida das pessoas”, afirma Teo Figueiredo, diretor de OMO Lavanderia. "Segundo nossas pesquisas, nos próximos 10 anos, as pessoas irão delegar cada vez mais o cuidado com as roupas ou procurar maneiras mais práticas e rápidas para resolver essa questão".

Para a inclusão das lavanderias nos imóveis da MRV&CO será feita uma análise que considere o perfil de cada cidade. A proposta é que as instalações aconteçam de forma gradativa, à medida que novos condomínios (já com os espaços projetados) são lançados.

“Acreditamos que esse modelo de parceria expande a experiência da jornada do cliente, traz diferenciais e faz com que nossos produtos correspondam cada vez mais às necessidades de quem os adquire. É muito importante oferecer soluções às variadas demandas de nossos clientes”, diz Leonardo Martins, gestor de produtos da MRV&CO.