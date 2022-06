Honestidade como modelo de negócio? Mercadinho sem vendedor cresce 400% em um ano

A pandemia impulsionou o crescimento de mercados de autoatendimento em ambientes residenciais. Não sair de casa para comprar itens básicos é fácil e rápido. Com a reabertura, o modelo tem se tornado cada vez mais comum em empresas. A Honest Market Brasil é uma franquia que viu seu faturamento crescer 400% de maio de 2021 até agora. A expectativa é faturar R$ 3,5 milhões com 200 franquiados em 2022.

Criada pelos sócios Murilo Specchio, Ana Paula Moraes e Gustavo Sartott, o empreendimento baseado na honestidade conta com mais de 50 franqueados em nove estados brasileiros.

Assine a Empreenda, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras!

Para comprar, o cliente escolhe o produto exposto sem restrição na estação que funciona 24 horas por dia. Sem atendente, o próprio cliente escaneia o código de barras no leitor do totem ou por aplicativo, e faz o pagamento. O índice de quebra estimado é de até 3%.

"No corporativo, nós já tivemos taxa de quebra de 0,75%. As estações estão em ambiente minimante controlados, isso ajuda muito para que esse índice seja baixo", contou Ana Paula Moraes, uma das sócias da Honest Market Brasil.

O modelo de negócio tem inspiração estrangeira. O sócio Murilo Specchio teve contato pela primeira vez com o autoatendimento na Austrália em 2013. No primeiro momento, o empresário validou o método com a venda de refeições congeladas em ambientes corporativos. Em 2020, a Honest Market Brasil é criada em meio à pandemia de covid-19, o que aumentou a procura pelo negócio no contexto de isolamento social.

"O nosso objetivo é facilitar as compras pontuais, sem que as pessoas precisem se deslocar para outros endereços ou até mesmo, aguardar o delivery por um produto de consumo imediato”, explica Ana Paula Moraes.

A Honest Market Brasil oferece aos franqueados bebidas alcoólicas e não alcoólicas, refeições congeladas, mercearia, biscoitos, doces, salgadinhos, itens de home care e cuidados pessoais. Na lista de produtos estão marcas como Nestlé, Pepsico, Mondeléz, Ambev, Kibon.

Franquia barata

Honest Market Brasil

Valor inicial: R$ 35 mil, sendo R$ 25 mil a taxa de franquia (inclui treinamentos e licença para operação da loja) e R$10 mil para capital de giro

Faturamento médio mensal bruto: R$ 15 mil

Tempo de retorno estimado: 12 meses

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VEJA TAMBÉM:

De franqueado a CEO, ele agora quer fazer rede faturar R$ 160 milhões

Rainha do turismo, ela comanda uma rede gaúcha de hotéis de R$ 22 milhões

Com fortuna de US$ 90 bilhões, este bilionário comprou uma ilha inteira no Havaí

Mulheres mais ricas do mundo: saiba quem são e de onde vem a fortuna

Aos 30 anos, bilionário das criptomoedas se compromete a doar sua fortuna