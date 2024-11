A moda no fim de ano é "se mimar". E a Amazon está de olho nisto

No TikTok, viralizou um vídeo da influenciadora digital Virginia Fonseca dizendo que "se mimou" ao comprar uma bolsa de 200.000 reais.

É verdade que poucos têm 200.000 reais para gastar em uma bolsa, mas o desejo de "se mimar" está em alta.

Essa é uma das conclusões de uma pesquisa da Amazon em parceria com a consultoria WGSN, que aponta que 59,7% dos brasileiros pretendem comprar presentes para si mesmos neste fim de ano. A tendência reflete a busca por bem-estar, satisfação pessoal e pequenos luxos acessíveis.

“Isso demonstra uma mudança no comportamento do consumidor, que busca cada vez mais bem-estar e satisfação pessoal,” diz Juliana Sztrajtman, diretora de varejo da Amazon Brasil. “A 'cultura do mimo' aparece tanto na compra de itens pessoais quanto na busca por experiências que promovam relaxamento e prazer".

Se mimar é a nova prioridade

Entre os entrevistados, 89,4% disseram usar aplicativos para realizar compras, priorizando jornadas de compra rápidas e convenientes. Além disso, 51,2% destacaram que imagens e vídeos influenciam diretamente suas decisões de compra.

As redes sociais também têm papel fundamental nessa tendência de "mimos".

“Elas são importantes para a descoberta de produtos e ofertas, ajudando a gerar engajamento e influenciar decisões,” afirma Juliana. Um exemplo é o impacto do Instagram, usado por 40,4% dos consumidores para descobrir promoções.

Outra mudança destacada pela pesquisa é o comportamento da Geração Z, que prioriza presentes com personalidade, mesmo que de baixo custo. Isso reflete uma valorização maior de autenticidade e experiências em vez de itens caros.

"Embora o menor poder de compra da Geração Z influencie na escolha por presentes mais acessíveis, a busca por itens com personalidade e significado demonstra uma mudança de valores", diz. "Para essa geração, o valor de um presente não está necessariamente atrelado ao preço, mas à sua autenticidade e capacidade de expressar sua individualidade. A Geração Z valoriza mais as experiências e a construção de memórias, o que se reflete também na tendência "Anfitriões Z", que prioriza encontros criativos e personalizados, sendo que 32,8% deles afirmaram que uma das razões para consumir neste fim de ano é preparar festas e comemorações para a família e amigos".

Segunda mão e consumo consciente

Outro dado relevante da pesquisa é o crescimento do consumo consciente, com foco na reutilização de produtos. A Amazon, inclusive, já está de olho nesta tendência desde o ano passado. A maior varejista do mundo tem um programa chamado “Amazon Quase Novo”, que oferece produtos usados em bom estado com descontos entre 10% e 35%.

“Ao dar uma ‘segunda vida’ aos produtos, ajudamos a reduzir o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos,” diz Juliana.

Produtos de 14 categorias, como celulares, brinquedos e videogames, passam por inspeções rigorosas antes de serem disponibilizados.

Essa mudança comportamental reflete um movimento global. O mercado de produtos de segunda mão deve crescer cerca de 15% ao ano até 2028, impulsionado por consumidores que buscam alinhar economia e sustentabilidade.

Outras tendências para o final de ano

Além do "se mimar" e do consumo consciente, a pesquisa identificou outras tendências para o varejo neste final de ano.

Festas personalizadas: 32,8% dos entrevistados disseram que pretendem consumir neste fim de ano para organizar encontros com amigos e familiares . Isso reflete a busca por experiências significativas e memoráveis.

. Isso reflete a busca por experiências significativas e memoráveis. Tecnologia a favor das compras: A pesquisa revelou que modelos de inteligência artificial e experiências de compra sem atrito, como o uso de aplicativos, são diferenciais para os consumidores.

A pesquisa revelou que modelos de inteligência artificial e experiências de compra sem atrito, como o uso de aplicativos, são diferenciais para os consumidores. Compras com propósito: Para muitos consumidores, o preço ainda é relevante, mas o valor percebido, seja por meio de produtos personalizados ou serviços diferenciados, está se tornando um fator decisivo.

O levantamento também apontou que 87,9% dos consumidores planejam realizar compras na Black Friday, enquanto 41,1% indicam a intenção de comprar no Natal. Um em cada três entrevistados acredita que dívidas e orçamento são fatores que impactarão suas compras do final de ano.