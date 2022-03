A marca de beleza que se tornou um fenômeno no universo digital

Detentora do maior perfil de beleza no TikTok, com 2,6 milhões de seguidores, e mais de meio milhão de inscritos em seu canal no YouTube, a Salon Line é, simplesmente, um fenômeno no digital. Criada por três irmãos uruguaios que, antes dela, já haviam lançado a DepilRoll, de produtos para depilação, a marca 100% brasileira está presente no mercado de beleza e cosméticos capilares desde 1995.

“Em 2011, 2012, quando as marcas nem pensavam ainda em estar presente nas redes sociais já estávamos lá”, diz Kamila Fonseca, diretora de marketing da Salon Line. “O digital, para nós, funciona como mídia, como canal de relacionamento, como um driver de tudo aqui dentro.”

O segredo para o sucesso nas redes, segundo Kamila, está não só na escolha das embaixadoras e influenciadoras como também no conteúdo produzido. “Se você acessar nosso canal do YouTube, por exemplo, vai encontrar coisas sobre maternidade, racismo, relacionamentos.... todos os tipos de conteúdo que podem ser relevantes na vida da consumidora, sempre de forma didática, leve e construtiva.”

As queridinhas

Com mais de 400 produtos em seu portfólio, a empresa trilhou uma história de crescimento que se confunde com o empoderamento das mulheres nas últimas décadas.



“É muito relevante para a gente entender o que a nossa consumidora está querendo falar, trocar, ouvir, e usar isso como informação para devolver, em forma de produto, o que ela quer”, diz Kamila. (Confira acima a entrevista completa)

O primeiro produto capilar foi um creme para alisamento, descontinuado tempos depois, quando as mulheres passaram a assumir sua identidade, deixando de seguir um padrão estético. Em 1999, a Salon Line mudou de estratégia e começou a fabricar itens para tratar cabelos cacheados, crespos e ondulados.

Hoje, há 16 linhas com foco em recuperação, tratamento, coloração, transformação, progressivas e hidratação dos fios de cabelo, dos crespos aos lisos. “As nossas linhas carro-chefe são ‘Meu Liso’, ‘SOS Cachos’ e ‘#todecacho’. As três marcas têm uma relevância muito grande para a empresa, principalmente as categorias de finalizadores”, explica a executiva.

Em paralelo, as gelatinas seguem sendo as grandes queridinhas das cacheadas e crespas. “A gente trouxe a primeira gelatina em 2015, exclusivamente para misturinha. Ao longo dos últimos seis, sete anos, lançamos mais de dez tipos e acabamos criando uma categoria no mercado; um case”, destaca Kamila.

Liderança de mercado

A estratégia vem dando certo. A Salon Line é líder na categoria de pós-xampu nas perfumarias, segundo auditoria da Nielsen, e está em terceiro lugar nas vendas desta categoria em supermercados, atrás apenas dos gigantes globais Unilever e P&G.

Mais impressionante que o crescimento da Salon Line no mundo físico é, como mostramos, sua força no digital. A empresa emplaca uma campanha atrás da outra, criando um diálogo crescente com as mulheres, especialmente as negras e de periferia.

Seus GIFs e memes são um sucesso, suas campanhas criam celebridades, e tudo converge para reforçar o posicionamento da marca, que é o “Transforme-se em você”.

A mais recente ação foi lançada no começo do ano e vai até março, o mês do Dia Internacional da Mulher. É a campanha “Eu Quero Mais”, inspirada nas divas do pop, que leva seu manifesto em forma de música. “Estamos sempre do lado de nossas consumidoras mostrando que não é o cabelo que vai defini-la e que ela pode sempre querer mais”, conclui Kamila.