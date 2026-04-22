A habilidade invisível que separa CEOs comuns dos que geram bilhões

Em um ambiente corporativo cada vez mais orientado por dados, uma habilidade menos tangível segue determinando decisões estratégicas e resultados financeiros.

A escuta ativa, quando aplicada com consistência, tem sido apontada por líderes de grandes empresas como um diferencial competitivo capaz de influenciar desde a operação até o valor de mercado das organizações.

Executivos como Marvin Ellison, CEO da Lowe’s, adotam a escuta ativa como parte central da gestão. Antes de assumir o comando da empresa, Ellison passou semanas dentro das operações, ouvindo funcionários, entendendo processos e identificando falhas diretamente na ponta.

Esse tipo de abordagem permite decisões mais embasadas e reduz assimetrias de informação, um dos principais desafios dentro das finanças corporativas. Quanto maior a proximidade com a realidade operacional, mais precisas tendem a ser as decisões estratégicas.

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Informação de qualidade e redução de risco

No nível executivo, relatórios e apresentações oferecem uma visão estruturada do negócio, mas nem sempre capturam nuances críticas. O contato direto com colaboradores e clientes amplia a qualidade das informações disponíveis.

Essa prática impacta diretamente a gestão de risco. Empresas que incorporam diferentes perspectivas conseguem antecipar problemas, ajustar rotas com mais agilidade e evitar decisões baseadas em premissas incompletas.

Barry Diller, executivo à frente de grandes grupos como IAC e Expedia, destaca o papel da escuta em processos de inovação. Em ambientes de debate intenso, ouvir diferentes pontos de vista permite refinar ideias e construir soluções mais robustas.

Para a lógica financeira, isso se traduz em melhor alocação de recursos. Projetos com maior nível de validação tendem a apresentar melhor retorno, reduzindo desperdícios e aumentando eficiência.

Proximidade com o cliente e vantagem competitiva

Neal Mohan, CEO do YouTube, reforça a importância de ouvir usuários para entender o produto em profundidade. Ao manter contato constante com criadores da plataforma, ele coleta insights que orientam melhorias e novas funcionalidades.

Esse tipo de proximidade fortalece a proposta de valor da empresa e amplia sua capacidade de retenção e crescimento. Do ponto de vista financeiro, isso impacta diretamente receita recorrente e expansão de mercado.

Além dos ganhos operacionais, a escuta ativa também fortalece relações internas. Profissionais que demonstram atenção genuína às contribuições de suas equipes constroem maior confiança e engajamento.

Esse alinhamento facilita a execução de estratégias e aumenta a eficiência organizacional. Em empresas de grande porte, onde a coordenação entre áreas é crítica, esse fator pode ser determinante para o sucesso financeiro.

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