O fator invisível que pode multiplicar o valor do seu negócio no mercado

Em um ambiente competitivo, onde capital e atenção caminham juntos, a forma como uma empresa constrói sua narrativa pode impactar diretamente seu valor.

A atuação de Zach Rosenfield, CEO da RMG, mostra como estratégia de mídia, quando alinhada a objetivos claros, se torna uma ferramenta relevante para crescimento e posicionamento.

Ao longo de quase três décadas, sua experiência com fundadores e marcas bilionárias revela uma conexão direta entre comunicação, tomada de decisão e performance financeira.

A construção de marca deixou de ser apenas uma questão de visibilidade e passou a influenciar diretamente indicadores financeiros. Rosenfield destaca que muitos empreendedores falham ao não definir claramente o objetivo de suas ações de comunicação. Entender se a meta é atrair investimento, consolidar autoridade ou preparar uma venda é o primeiro passo para estruturar uma estratégia eficiente.

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Escuta ativa e inteligência de mercado

Um dos pontos centrais da abordagem de Rosenfield está na escuta ativa. Ao trabalhar com empreendedores, ele percebeu que as respostas estratégicas muitas vezes já estavam nos próprios clientes. “É incrível o que acontece quando você começa a ouvir as pessoas”, afirmou.

Essa prática se conecta diretamente à inteligência de mercado. Empresas que escutam seus stakeholders conseguem ajustar estratégias com mais rapidez, antecipar demandas e tomar decisões mais embasadas. Para profissionais de finanças, isso significa operar com maior previsibilidade e reduzir riscos associados a movimentos mal calibrados.

Outro aspecto relevante é o alinhamento entre propósito e execução. Rosenfield destaca que não é possível gerar resultados consistentes sem envolvimento genuíno com os projetos. Quando há conexão real com o negócio, a comunicação se torna mais eficaz e, consequentemente, mais valiosa.

Esse alinhamento fortalece o posicionamento da empresa no mercado, impactando valuation e percepção de investidores. Em mercados competitivos, empresas que conseguem traduzir sua proposta de valor de forma clara tendem a se destacar e atrair mais capital.

Estratégia e execução integrada

A experiência da RMG reforça que comunicação não deve ser tratada como um elemento isolado, mas como parte da estratégia central do negócio. Quando integrada às decisões financeiras e operacionais, ela se torna uma alavanca de crescimento.

Para profissionais de finanças corporativas, o caso evidencia a importância de olhar além dos números. Entender como narrativa, posicionamento e mercado se conectam aos resultados financeiros é essencial para conduzir empresas a novos patamares.

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