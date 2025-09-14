A empresa dele cresceu 1.631% com educação personalizada para médicos que sonham com a residência

Enquanto grande parte do mercado de educação médica aposta em influenciadores e campanhas agressivas de marketing, a IPM Educação segue outro caminho.

Fundada em 2020 em Goiânia pelo médico radiologista Pedro Miranda, a empresa cresceu 1.631% em 2024, alcançando R$ 44,5 milhões de receita líquida apenas na vertical de cursos preparatórios para residência médica.

O resultado colocou a empresa na primeira posição entre as empresas da categoria de 30 milhões a 150 milhões de reais do Ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

O diferencial está na individualização do aprendizado. Antes de iniciar os estudos, cada aluno passa por um simulado diagnóstico e um teste comportamental que definem seu perfil de aprendizagem. A partir desses dados, a equipe monta um cronograma exclusivo, com conteúdos e formatos ajustados a cada necessidade.

“No primeiro ano tivemos 100% de aprovação dos alunos. Ninguém faz o que a gente faz: reunião semanal, análise de dados, trilha personalizada para cada aluno", diz o fundador Pedro Miranda

Em apenas quatro anos, o grupo se transformou em um ecossistema de ensino médico. Hoje, soma 11 empresas, sendo cinco aquisições estratégicas, que vão de cursos preparatórios a editoras e serviços de apoio à carreira. O faturamento consolidado atingiu R$ 122 milhões em 2024.

O modelo também garantiu aumento da base sem perda de eficiência: no preparatório para residência, os alunos saltaram de 1.000 para 3.250 em dois anos, e já são mais de 10 mil estudantes ativos em todas as frentes. O ticket médio chega a R$ 24 mil por aluno, sustentado por aprovações de destaque em provas entre as mais concorridas do país.

O gargalo da residência médica

O crescimento da IPM se apoia em um fenômeno estrutural do setor. Segundo a pesquisa Demografia Médica no Brasil, o número de médicos cresce a cada ano: só nos últimos cinco anos, foram 116.546 novos profissionais. Até o fim de 2025, o país deve alcançar 635,7 mil médicos ativos, equivalente a 2,98 por mil habitantes.

O avanço, porém, não é acompanhado pela ampliação das vagas em residência médica, que seguem limitadas. Em 2024, o país tinha 287,4 mil alunos matriculados em medicina, mas apenas 47,7 mil cursando residência. O descompasso tornou o acesso à residência mais competitivo que a própria graduação.

Parte da estratégia da IPM é atender médicos que já reprovaram ao menos uma vez, um público mais maduro e disposto a se dedicar intensamente.

“O aluno sabe que será acompanhado de perto e que precisa se comprometer para alcançar a aprovação", diz Miranda.

Disciplina e proximidade com os alunos

A IPM diferencia seu modelo de ensino pela combinação de tecnologia e acompanhamento humano. Uma plataforma própria monitora em tempo real o nível de atenção dos alunos, gerando relatórios que alimentam os “anjos” — psicólogos organizacionais que se reúnem semanalmente com cada estudante para ajustar rotina, prioridades e disciplina.

“Aqui no IPM não é sobre pagar, é sobre fazer. Se você não quiser se dedicar e lutar, não entre, porque nós vamos te cobrar”, reforça Pedro Miranda, fundador da instituição.

O contato humano segue no centro da estratégia. Miranda ainda responde pessoalmente centenas de mensagens de estudantes diariamente. “A humanização do aprendizado é o que mantém a proximidade. Tecnologia sozinha não faz milagre”, afirma.

Desde o início do curso, os alunos passam por testes de aprendizagem e comportamento que alimentam o sistema de monitoramento, permitindo gerar relatórios sobre tempo de estudo, distrações e rendimento.

Com base nesses dados, os “anjos” oferecem suporte emocional e organizacional, ajustando rotinas de estudo de forma rápida e precisa, sem comprometer a qualidade, explica Miranda.

Ecossistema em expansão

A IPM vai além do preparatório. A companhia oferece pós-graduações em áreas específicas, cursos intensivos e extensivos, salas de estudo personalizadas e até uma plataforma de tecnologia licenciada para terceiros. Ao todo são mais de 10.000 alunos.

Foram seis aquisições em três anos, que reforçam o objetivo de construir uma plataforma completa para médicos. Entre as aquisições estão editoras e empresas de tecnologia para aumentar a eficiência no acompanhamento dos alunos sem prejudicar a qualidade dos atendimentos.

“Queremos acompanhar o médico ao longo de toda a sua carreira, da graduação à educação continuada”, explica Miranda.

Com faturamento acima de R$ 120 milhões e crescimento de três dígitos, o desafio da empresa agora é sustentar a escalada. O plano é dobrar a base de alunos do preparatório, alcançar 6 mil matriculados no curso preparatório de residência e acelerar a expansão das pós-graduações.

A metodologia também poderia ser replicada para outras áreas, como direito ou concursos públicos, mas, por ora, a companhia prefere manter o foco. “A medicina ainda tem muito espaço para crescer. Nosso objetivo é consolidar o IPM nesse mercado antes de pensar em outras frentes”, afirma Miranda.

De Goiânia para o Brasil, a IPM transformou não só a forma de aprender, mas também a forma de crescer.