EXAME realiza evento gratuito para celebrar o empreendedorismo do centro do país; saiba detalhes

Em Goiás, empreender deixou de ser alternativa para virar vocação.
Por todo o estado, histórias de pequenos negócios que viraram empresas consolidadas se multiplicam. E de vários setores: do agronegócio à tecnologia, passando pela indústria e pelo varejo.
É essa força empreendedora que faz de Goiás o líder regional em número de empreendedores e o próximo destino do NEEX Road Show, evento da EXAME voltado para empresas em expansão.
A edição em Goiânia acontece no dia 8 de outubro no World Trade Center Goiania. A participação é gratuita. As vagas são limitadas. Para participar, é necessário fazer um pré-inscrição clicando aqui.
O público-alvo é a liderança empreendedora da região, bem como investidores e fundos de venture capital.
O evento é realizado pela EXAME e conta com patrocínio do BTG Pactual Empresas, com apoio do World Trade Center Goiânia.
Polo do empreendedorismo no Centro-Oeste
A passagem por Goiás celebra um dos polos de negócios mais ativos do Centro-Oeste, com 1,06 milhão de empreendedores em atividade.
Segundo dados de 2025, 95% das empresas no estado são de pequeno porte — um total de 879.633 empreendimentos.
Só na última edição do ranking Negócios em Expansão, Goiás emplacou 15 empresas. Se considerar também outros estados e regiões, como Distrito Federal e Mato Grosso, o número sobe para 29.
Além de reconhecer esse protagonismo, o encontro também abre espaço para discutir o futuro.
Um dos destaques da programação é o painel “Como Goiás está ganhando o mundo”, com empresários locais que estão exportando seus produtos, serviços e ideias.
Já o ex-atleta olímpico Giovane Gávio traz uma palestra sobre mentalidade de alta performance e os desafios de manter o foco nos momentos decisivos.
Negócios em crescimento fora do eixo
O NEEX Road Show é parte do Negócios em Expansão, o maior anuário do empreendedorismo do país. A proposta é levar conteúdo estratégico, conexões e oportunidades de negócio para fora dos grandes centros, aproximando empreendedores de diferentes setores a investidores, executivos e representantes do ecossistema local.
Esta será a segunda edição do evento neste ano. A primeira foi em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Em julho, também houve a premiação nacional do ranking, num evento especial no hotel Unique, em São Paulo.
Em Goiania, o evento contará com painéis sobre inovação, expansão, acesso a capital e estratégias de crescimento, além de histórias de empresas que conseguiram escalar em mercados tradicionalmente fechados.
A programação termina com um happy hour para estimular o networking entre os participantes e abrir espaço para novas parcerias de negócios.
