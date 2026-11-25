Na Barra Norte de Balneário Camboriú (SC), moradores pensam em aproveitar a vista de seus apartamentos para a virada de ano. Varandas com vista para a faixa de areia serão transformadas em camarotes VIP para a apresentação da cantora Shakira no dia 31 de dezembro.

A cantora colombiana levará à Pontal Norte da Praia Central a turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que abrirá uma série de quatro apresentações no país. O festival Verão Atmosphere venderá ingressos para setores próximos ao palco e camarotes.

Num trecho de acesso livre da orla, o público poderá acompanhar a apresentação por telões e torres de som.

A combinação de bilheteria privada e praia pública está no centro da discussão sobre a virada. O Grupo DMDL, que firmou o acordo com o município, vai custear os fogos da festa, orçados em mais de R$ 6 milhões, como contrapartida pela exploração comercial de parte da orla.

“Já começamos o diálogo com as forças de segurança”, diz a prefeita Juliana Pavan, em comunicado.

Quem está trazendo Shakira para BC

O Verão Atmosphere é realizado pela Vivva Entretenimento e pelo Grupo DMDL, com produção da On Line Entretenimento. A Fênix Entertainment responde pela turnê, e a Fever é a plataforma oficial de ingressos e parceira de marketing nas quatro datas brasileiras.

Depois de Balneário Camboriú, Shakira canta em Cariacica (ES), em 3 de janeiro, em Salvador (BA), no dia 6, e em Fortaleza (CE), no dia 9. O festival prevê ainda outro show na orla catarinense em 2 de janeiro, com atração a ser anunciada.

Além da bilheteria, o modelo prevê receita com camarotes, alimentos, bebidas e patrocínios nos setores autorizados. Os anúncios oficiais ainda não detalhavam o cachê da cantora, o orçamento total do evento nem as marcas patrocinadoras da etapa catarinense. A pré-venda on-line para cadastrados está prevista para as 10h de quinta-feira, 26 de novembro. A venda geral pela Fever começa ao meio-dia.

Em Copacabana, o modelo foi outro. O show de 2 de maio teve entrada gratuita, patrocínio do Santander e um aporte de R$ 15 milhões anunciado pela Prefeitura do Rio. Cerca de 2 milhões de pessoas assistiram à apresentação, segundo a estimativa do município.

Em Balneário Camboriú, a prefeitura afirma que a iniciativa privada vai custear o espetáculo. A gestão municipal criou um comitê executivo e coordena ações de segurança, saúde, mobilidade e limpeza urbana. O material divulgado pela prefeitura não discrimina os custos dessa operação pública.

O que a prefeitura pode autorizar na praia

O artigo 10 da Lei Federal nº 7.661/1988 define as praias como bens públicos de uso comum e garante o livre acesso à praia e ao mar. Balneário Camboriú assumiu da União a gestão patrimonial de suas praias por meio de um termo de adesão que abrange áreas de uso comum com exploração econômica. A prefeitura pode autorizar usos temporários dentro dessa competência, sob a condição de preservar o acesso público.

A permissão para o festival foi assinada em 18 de novembro e publicada no Diário Oficial no dia 24. De acordo com a prefeitura, a cobrança ficará restrita aos setores delimitados e a organização terá de manter corredores de circulação, rotas acessíveis e passagens transversais durante a montagem, a festa e a desmontagem. A empresa também responde pelas taxas, pelos alvarás e pelas autorizações do evento.

O desenho das passagens vai determinar como moradores e visitantes poderão circular pela praia. A distância entre o palco e os telões também é um dos detalhes que ainda faltam para quem pretende assistir sem ingresso. A prefeitura informou que fará uma coletiva sobre a organização e a segurança do evento.

Procurado, o secretário municipal de Turismo, Evandro Neiva não atendeu aos contatos da EXAME.

Por que Balneário Camboriú aposta em grandes shows

A cidade que vai receber Shakira ganhou cerca de 31 mil moradores entre os censos de 2010 e 2022, quando chegou a 139 mil habitantes. Em 2021, a obra de alargamento da Praia Central foi projetada para levar a largura média da faixa de areia de 25 para 70 metros.

Em outubro de 2026, o metro quadrado residencial anunciado na cidade custava R$ 15.325, o segundo maior valor entre as 56 cidades do Índice FipeZAP, atrás de Vitória. O consumo de alto padrão também aparece no comércio.

O relações públicas Alex Ferrer, que nasceu em Brasília, vive em Balneário Camboriú há 18 anos. Foi ele quem avisou a EXAME sobre os camarotes montados pelos moradores da cidade em suas varandas.

Ferrer lembra de quando a FG Empreendimentos levou a atriz Sharon Stone à cidade para gravar uma campanha, em 2012. Diz ter intermediado a vinda da atriz e conta que, depois da campanha, ouviu de outras construtoras que a exposição ajudou a despertar o interesse de compradores pela cidade. Hoje, suas viagens a São Paulo incluem reuniões com empresas interessadas em atuar no litoral catarinense.

Na última virada, a Secretaria de Turismo estimou que mais de 1 milhão de pessoas passaram o Réveillon nas areias da Praia Central. Com Shakira, a prefeitura aposta em ampliar a projeção do destino, enquanto as produtoras passam a vender lugares perto do palco numa noite em que a orla já costuma lotar.