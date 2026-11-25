Uma TV de 98 polegadas pode caber na sala e ainda assim não passar pelo elevador. Quando isso acontece, a Samsung pode medir os acessos do prédio e avaliar se precisa içar o aparelho, diz Bruno Costa, diretor sênior da Divisão D2C da Samsung Brasil. Ao incluir a instalação em compras elegíveis, a fabricante tenta resolver um problema que pode pesar na decisão do cliente na Black Friday.

Para a Black Friday desta sexta-feira, 27 de novembro, a Samsung preparou mais de mil produtos em promoção, com descontos de até 60%. A campanha inclui celulares, TVs e eletrodomésticos.

A expectativa é de crescimento de dois dígitos nas vendas diretas na semana, ante 2025.

Como a Samsung mantém o varejo como parceiro

A Samsung assumiu sua operação brasileira de e-commerce em julho de 2022, depois de vender ao consumidor por meio de empresas terceirizadas. Segundo Costa, a mudança ajudou a fabricante a entender o que pesa na decisão do cliente depois que o produto chega ao estoque do varejista.

“O como pagar também é relevante”, diz Costa. No site e no aplicativo, as compras elegíveis podem ser parceladas em até 18 vezes sem juros, com a possibilidade de usar dois cartões. A empresa também oferece instalação gratuita para TVs elegíveis, recolhe eletrodomésticos antigos pelo Eco Troca e dá um bônus na compra de um Galaxy para quem entrega um celular usado, sujeito à avaliação do aparelho.

O catálogo de vendas diretas tem cerca de 3 mil itens em 14 categorias, segundo Costa. Parte deles também chega aos consumidores pelos marketplaces. No exemplo do executivo, uma TV de grande porte pode ser comprada no Magalu, com venda, entrega e instalação feitas pela Samsung. O varejista recebe uma comissão pela venda e a fabricante mantém o aparelho no próprio estoque.

Por que a Black Friday da Samsung começou em outubro

A Samsung abriu o pré-cadastro em 13 de outubro e começou a oferecer descontos no dia 26 daquele mês. No cadastro, o consumidor podia indicar se procurava um celular, uma TV ou outro produto e escolher por onde receber as ofertas. A fabricante já fazia isso nos lançamentos de celulares de topo de linha e usou as respostas para planejar a campanha.

Em um levantamento da Siprocal em parceria com a TIM, feito por notificações no celular com 3.447 participantes, 76,2% disseram que pretendiam comprar na Black Friday. Entre os que tinham intenção de compra, 27,1% já haviam começado a pesquisar preços e comparar ofertas. Celulares, eletrônicos e informática lideraram as categorias de interesse, com 45,4% das menções.

A disputa já ocupa boa parte do mês. Em 2025, os quatro dias da Black Friday concentraram 23,5% do faturamento do comércio eletrônico em novembro.

Para 2026, a Confi, por meio da Neotrust, projeta R$ 13,3 bilhões em vendas online entre 26 e 29 de novembro, alta de 20,7% ante o período equivalente de 2025. Na Samsung, o 11.11 superou a edição do ano anterior e as vendas diretas acumulavam alta de dois dígitos em novembro até a entrevista, segundo Costa.

Quais produtos estão em oferta

Entre alguns exemplos adiantados pela empresa, estão a TV Mini LED M75H de 55 polegadas passa de R$ 4.299 para R$ 3.129 à vista, uma redução de 27%. A lava e seca WD11T vai de R$ 7.094,59 para R$ 4.999 à vista, quase 30% a menos. O Galaxy S26 Ultra de 256 GB sai por R$ 10.799,10 no Pix, 10% abaixo dos R$ 11.999 do preço parcelado.

A Black Week vai até domingo, 29 de novembro, e a Cyber Week começa na segunda-feira, 30. Os preços e as condições variam conforme o produto e a forma de pagamento.