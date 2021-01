4 dicas para ajudar na escolha do aparelho de ar-condicionado

O comportamento de compra dos brasileiros mudou bastante diante da pandemia de covid-19. Um levantamento da empresa de inteligência de mercado Neotrust/Compre&Confie mostrou que o faturamento das vendas online no segundo trimestre de 2020 foi de 33 bilhões de reais, alta de 104% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o faturamento ficou em 16 bilhões de reais.

Mesmo após a reabertura das lojas físicas, muitas pessoas ainda preferem continuar realizando suas compras online. Praticidade e segurança, sem dúvida, interferem nesta decisão.

Porém, quem compra via e-commerce não conta com a experimentação do produto nem a com a orientação do vendedor. No caso do ar-condicionado, por exemplo, vale checar diversas características, como capacidade de refrigeração, ruído e vento direto, entre outros. Veja quais funcionalidades e aspectos devem ser considerados antes de fechar o negócio, para comprar o aparelho realmente adequado.

1 – Observe a potência do modelo

A medida do ar-condicionado que determina a potência do modelo é a BTU ou Unidade Térmica Britânica (do inglês British Thermal Unit). É preciso observar alguns aspectos para escolher o modelo com a capacidade suficiente, capaz de refrigerar o ambiente de forma uniforme e eficiente.

Se a ideia é refrigerar um espaço pequeno, que receba pouco sol, um quarto, por exemplo, um ar-condicionado com capacidade mais baixa (de 9.000 a 12.000 BTUs) poderá alcançar o objetivo. O inverso também é valido. Ou seja, um modelo de pouca potência instalado em um cômodo grande não conseguirá refrigerar de forma adequada.

2 – Avalie o cômodo

Se o objetivo é instalar o aparelho em um escritório, é importante observar o número de janelas e se há longos períodos de incidência solar no cômodo. Esses aspectos orientam a escolha de um modelo mais potente, por exemplo, capaz de refrigerar o ambiente mesmo em dias de altas temperaturas e grande concentração de pessoas.

Por outro lado, se a ideia é instalar o ar-condicionado na sala de estar, considere os demais eletrônicos instalados no ambiente, o que inclui lâmpadas – lembrando que os modelos incandescentes geram mais calor do que as lâmpadas fluorescentes.

Porém, se o objetivo for instalar o equipamento no quarto, outros fatores devem ser observados. Como será neste cômodo em que você passará a maior parte da noite, é importante optar por um modelo que garanta conforto para não atrapalhar o sono com fortes correntes diretas de ar frio e ruído excessivo.

A Samsung já disponibiliza no mercado brasileiro o modelo WindFreeTM, solução no mercado que refresca e climatiza o ambiente, porém sem a sensação desagradável do vento frio e direto. Para alcançar esse equilíbrio, o ar refrigerado é dispersado por meio de 23.000 microfuros do painel, evitando a rajada fria. “E como o aparelho tem uma vazão de ar reduzida, também há menor esforço do compressor da unidade externa, e menor ruído do vento que sai da unidade interna. Assim sendo, temos um produto com menor desconforto sonoro”, explica Thiago Dias, gerente sênior da divisão de ar-condicionado da Samsung Brasil.

3 – Priorize a qualidade do ar

Dias conta que neste ano, devido à pandemia, um novo agente apareceu com mais força no setor: a questão da qualidade do ar. “Vimos muitos órgãos questionando se o ar-condicionado poderia ser um potencial risco à propagação de doenças, alastrando um possível ar contaminado em uma grande área”.

Se você quer refrigerar o ambiente, porém a qualidade do ar é um quesito essencial, o o WindFree™ atende às suas necessidades. Isso porque o modelo conta com filtro antibacteriano lavável, que elimina até 99% de bactérias e alérgenos. Seu sistema autoclean realiza a secagem automática após o desligamento e, dessa forma, evita a umidade interna – ambiente propício para o desenvolvimento de fungos e bactérias. Importante destacar que o fato de o WindFree™ não ter vento, faz com que alérgenos presentes no ar não circulem por todo o ambiente.

4 – Tire proveito das tecnologias de ponta

Se a ideia é adquirir um aparelho de ar-condicionado que ofereça o máximo conforto com total praticidade, opte por um modelo que ofereça recursos de última geração. Com tecnologia de ponta, as soluções oferecidas pelo WindFree™ Plus, versão mais completa do ar-condicionado sem vento, são impressionantes: por meio do controle por Wi-Fi e usando o aplicativo SmartThings*, é possível tanto ajustar as funções quanto programar sua operação remotamente, inclusive por comando de voz**. Além disso, por meio do sistema de Inteligência Artificial (IA)*, o usuário não precisa mais ficar configurando a temperatura e os modos de uso toda vez que o aparelho é ligado, pois ele analisa as temperaturas interna e externa, além da umidade do ar, e o padrão de uso.

* Disponível em dispositivos Android e iOS. São necessárias uma conexão Wi-Fi e uma conta Samsung.

** Controle de voz suportado em inglês (EUA, Reino Unido, indiano), chinês, coreano, francês, alemão, italiano, espanhol e português.