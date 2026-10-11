16 franquias baratas para empreender a partir de R$ 2 mil

No autosserviço, o cliente lava a roupa ou pega o produto na prateleira e paga sem passar por um atendente. O franqueado acompanha vendas e estoque a distância e, em parte das redes, opera sem funcionários fixos.

O modelo aparece nos números do franchising. O setor faturou R$ 149 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta nominal de 9,7% sobre o mesmo período de 2025, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Só no segundo trimestre, a receita somou R$ 76,3 bilhões, avanço de 9,3% na comparação anual. O segmento de Limpeza e Conservação liderou o crescimento no período, com alta de 17,6% e receita de cerca de R$ 700 milhões. As lavanderias expressas e de autosserviço ajudaram a impulsionar o resultado.

A lista a seguir reúne 16 franquias com investimento inicial de R$ 2 mil a R$ 348 mil. Há lavanderias, mercados autônomos e máquinas de vendas automáticas, entre outras opções. Todas têm implantação e inauguração até dezembro de 2026.

Os dados de investimento, faturamento e prazo de retorno foram informados pelas próprias redes. As marcas aparecem em ordem crescente de investimento inicial.

1. Tcharge

A Tcharge atua com infraestrutura para recarga de veículos elétricos e gestão de energia. Fundada em 2019, na Paraíba, a rede tem 45 unidades. Entre os formatos oferecidos estão a operação de casa como distribuidor homologado e as lojas físicas.

Investimento inicial: a partir de R$ 2 mil no modelo operado de casa como distribuidor homologado e de R$ 10 mil em lojas físicas

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: de um a 30 meses

2. TZ Viagens

Fundada em 2012, a TZ Viagens é uma rede multimarcas de franquias de turismo. Tem 311 unidades em 24 estados e permite atuação de casa ou em lojas físicas. O trabalho do franqueado envolve consultoria, curadoria de viagens e atendimento personalizado.

Investimento inicial: R$ 9,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

3. Clube Turismo

Criada em 2003, em João Pessoa (PB), a Clube Turismo é uma rede especializada em viagens. A marca tem 577 unidades e oferece três modelos de franquia: Home Office, Home Office Prime e Loja. O formato Home Office permite ao franqueado operar de casa.

Investimento inicial: a partir de R$ 9,8 mil no modelo Home Office

Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 250 mil, de acordo com o modelo

Prazo de retorno: a partir de quatro meses

4. Neomarket

A Neomarket é uma rede de minimercados autônomos do Grupo Aquamagic, voltada a condomínios residenciais e empresariais. O cliente compra por autoatendimento, e o franqueado acompanha a operação remotamente. Há três formatos: Store in Store, Pocket Store e Prime Store. A lucratividade média informada pela rede é de 30%.

Investimento inicial: a partir de R$ 49 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

5. Avend

O Grupo Avend atua na gestão de máquinas de vendas automáticas. Fundado em 2021, entrou no franchising em 2025 e soma 360 operações, das quais 247 são franqueadas e 113 são próprias. No modelo operado de casa, o franqueado acompanha vendas, faturamento, estoque e alertas de reabastecimento por aplicativo ou plataforma digital.

Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: de 10 a 16 meses

6. Apêpê Farmácias

A Apêpê Farmácias instala unidades dentro de condomínios residenciais. A proposta é facilitar o acesso dos moradores a medicamentos e produtos de saúde, com foco em conveniência e proximidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 65 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 55 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

7. Peggô Market

A Peggô Market instala mercados autônomos em condomínios, empresas, universidades e outros espaços de circulação. Fundada em 2021, a rede tem 364 franquias em operação em 20 estados. Segundo a marca, a implantação é concluída em até 15 dias úteis após a assinatura do contrato.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: de oito a 12 meses

8. Acqua Lavanderia Express

A Acqua Lavanderia Express é uma rede de lavanderias de autoatendimento com posicionamento premium. Lançada em 2023 pela Acelerando Franquias, iniciou a expansão pelo franchising em 2024 e conta com 320 unidades abertas.

Investimento inicial: a partir de R$ 70,8 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

9. market4u

Fundado em Curitiba, o market4u opera micromercados autônomos em condomínios residenciais e espaços corporativos. As unidades oferecem compras por autoatendimento durante 24 horas. Com tecnologia própria, a rede tem mais de 2.800 unidades e 800 franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: aproximadamente R$ 18 mil

Prazo de retorno: 18 meses

10. eLav

A eLav é uma rede de franquias de lavanderias fundada em 2015, em Varginha (MG), com mais de 160 unidades espalhadas pelo Brasil. A marca lançou recentemente o Easy, modelo de autosserviço com máquinas de lavar e secar e espaço gratuito de coworking. O formato permite gestão remota e dispensa funcionários fixos. A implantação leva de dois a três meses após a aprovação do ponto.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil (inclui taxa de franquia, maquinário, adequação do imóvel e identidade visual; capital de giro à parte)

Faturamento médio mensal: pode alcançar R$ 30 mil por unidade, segundo estimativa da rede

Prazo de retorno: de 12 a 15 meses

11. LAVUP

A LAVUP é uma rede de lavanderias de autosserviço fundada em 2021, com expansão por franquias desde 2022. A marca aposta em operações enxutas voltadas à demanda por serviços urbanos e tem 215 unidades abertas.

Investimento inicial: a partir de R$ 169 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

12. LavPop by 5àsec

A LavPop by 5àsec é a marca de lavanderias de autosserviço do Grupo FRoth. A operação utiliza a experiência da 5àsec e um sistema de limpeza de roupas com água, conhecido como wetcleaning. Presente no franchising desde 2022, a rede tem mais de 140 lojas no Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 180 mil (inclui taxa de franquia, instalação e capital de giro)

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: de 24 a 40 meses, com variação conforme a gestão, a localização e o público da unidade

13. Mr. Mix

A Mr. Mix tem mais de 20 anos de mercado e soma 160 unidades em 14 estados. A rede possui produção própria e mais de 108 sabores. São dois modelos de negócio: loja de autosserviço com varejo e atacado ou loja exclusivamente de atacado.

Investimento inicial: a partir de R$ 187 mil

Faturamento médio mensal: não informado; a rede informa faturamento de até R$ 2,1 milhões por ano

Prazo de retorno: a partir de 18 meses

14. Aquamagic

A Aquamagic é uma rede de lavanderias de autosserviço criada em 2020, em Itajaí (SC), por Diego Ventura e Carleise Gambini. A marca vende franquias desde 2022 e tem 170 unidades em operação. As lojas funcionam por autoatendimento, com gestão remota pelo franqueado.

Investimento inicial: cerca de R$ 190 mil

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 14 mil por unidade, com margem de 30% a 40%

Prazo de retorno: de 24 a 30 meses

15. Vox

A Vox oferece cursos de comunicação, oratória, liderança e desenvolvimento de habilidades de fala para pessoas e empresas. Fundada em 2015, a rede iniciou a expansão por franquias em 2016 e tem 145 unidades abertas.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 18 meses

16. Blow Escova Inteligente

A Blow Escova Inteligente é uma rede de escovarias que incorporou o autoatendimento à recepção. No modelo Smart, a cliente faz o check-in e o checkout por um sistema automatizado, sem a necessidade de atendimento humano nessas etapas.