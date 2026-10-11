Ele superou dívida milionária e lidera a maior escola de oratória do Brasil, que mira R$ 220 milhões

RESUMO ＋ A rede de escolas de oratória Vox2you projeta faturar R$ 220 milhões em 2026, alta de 12% sobre o ano anterior, e prepara expansão internacional, novas franquias e produtos digitais. Fundada em 2015 em Cravinhos, a empresa recebeu mais de 160 mil alunos e pretende chegar a 600 unidades no Brasil até 2030.

Aprender a falar em público virou um negócio milionário no Brasil. Em um mercado onde a inteligência artificial já consegue criar discursos, apresentações e até dar dicas de comunicação, uma rede de ensino aposta no caminho contrário: colocar os alunos diante de uma plateia.

É nesse mercado que atua a Vox2you, rede de escolas de oratória fundada por Luís Fernando Câmara, de 36 anos. Criada em Cravinhos, no interior de São Paulo, em 2015 com um investimento inicial de cerca de R$ 30 mil, a empresa já vendeu 323 franquias e recebeu mais de 160 mil alunos.

A rede projeta faturar R$ 220 milhões em 2026, crescimento de 12% em relação ao ano anterior. O ritmo está abaixo dos 30% registrados nos cinco anos anteriores, segundo o fundador. Para voltar a acelerar, a Vox2you prepara a entrada no exterior, novos produtos digitais e a expansão das franquias.

"Eu quero ser o novo inglês. Quero que aprender a falar em público se torne tão comum quanto estudar outra língua", diz Câmara.

Até 2030, o empresário quer chegar a 600 unidades no Brasil e levar a marca aos Estados Unidos e à Europa. O plano depende de convencer mais consumidores a pagar por um curso de oratória e de manter o crescimento de uma rede.

A trajetória do fundador da Vox2you

A trajetória de Câmara começou longe das salas de aula. Aos 11 anos, ele vendia picolés pelas ruas de Cravinhos, no interior de São Paulo, para conseguir dinheiro. Aos 17, abriu uma farmácia em sociedade com o irmão, que era farmacêutico.

O negócio cresceu com estratégias pouco convencionais. Para atrair clientes, Câmara montava pontos de atendimento para medir a glicemia de moradores e fechava convênios com empresas da região. Os funcionários compravam medicamentos e tinham os valores descontados diretamente da folha de pagamento.

Havia também uma ação de fidelização: clientes que gastavam mais de 400 reais por ano recebiam um frango assado em casa.

"Acho que é a única farmácia que eu vi no mundo que entregava frango", diz.

A estratégia funcionou. Segundo Câmara, aos 18 anos, a farmácia já faturava R$ 400 mil por mês. Ele abriu uma segunda unidade, mas começou a enxergar um problema: a chegada das grandes redes poderia reduzir o espaço das drogarias independentes.

Decidiu vender sua participação ao irmão e procurar outro mercado.

Em 2013, passou a organizar eventos empresariais em Ribeirão Preto. Levava executivos para palestras e criava espaços para que empresários apresentassem seus negócios.

Foi observando essas apresentações que encontrou uma oportunidade.

"Esse pessoal tem uma Porsche na mão, mas na hora de vender eles vendem como se fosse um Fusca", diz.

A percepção deu origem aos primeiros cursos de oratória. Em 2015, abriu a primeira escola da Vox2you, em Cravinhos.

Uma dívida de R$ 7 milhões

O crescimento da Vox2you levou Câmara a apostar em outros negócios. Em 2018, criou uma segunda rede de franquias, voltada ao desenvolvimento de habilidades como inteligência emocional e comunicação.

A ideia era facilitar a entrada de novos empreendedores. Para isso, o próprio empresário financiava parte dos investimentos necessários para abrir as unidades.

A conta não fechou. Segundo Câmara, a expansão deixou um endividamento de R$ 4 milhões. Depois, ao comprar a participação de seu sócio na Vox2you e assumir o passivo do outro negócio, ficou com R$ 7 milhões em dívidas vencidas.

A situação piorou com a chegada da pandemia. As escolas fecharam e a receita da franqueadora com royalties e materiais didáticos foi interrompida.

Câmara precisou negociar diretamente com os credores. Prometeu quitar os débitos em cinco anos e afirma ter conseguido pagar tudo em quatro, com os resultados da Vox2you.

A experiência mudou sua forma de administrar.

"Eu demorei para entender que, no Brasil, o negócio é gerar lucro", diz.

Hoje, o empresário afirma que a franqueadora trabalha com margem de lucro de 40%, enquanto os franqueados podem alcançar margens de 30% a 45%.

Como funciona uma franquia da Vox2you

A Vox2you começou sua expansão por franquias em 2018. Atualmente, soma 323 contratos vendidos e, segundo o CEO, cerca de 190 escolas em operação, além de 55 unidades em implantação.

Para abrir uma franquia, o investimento total é de aproximadamente R$ 300 mil. O modelo exige salas de aula, palco e estrutura para apresentações.

O principal produto é a Academia de Oratória, um curso presencial de sete meses, com encontros semanais de três horas. As turmas reúnem entre 15 e 20 alunos, que precisam subir ao palco várias vezes durante as aulas.

O preço pode chegar a R$ 9.500, dependendo da região. A rede também oferece uma imersão de dois dias, por cerca de R$ 1.900, e treinamentos para empresas.

Segundo Câmara, a Academia de Oratória responde por aproximadamente R$ 160 milhões em vendas da rede. Já os cursos corporativos representam cerca de 10% do faturamento.

A operação depende de uma equipe comercial. Cada escola costuma ter três vendedores, dois professores, um funcionário administrativo e um gerente.

A indicação de alunos responde por 40% das vendas, enquanto 30% vêm do marketing digital. Palestras, oficinas gratuitas e parcerias ajudam a completar a captação de clientes.

A aposta no presencial em tempos de inteligência artificial

O próximo desafio da Vox2you é tecnológico.

Durante a pandemia, a empresa criou uma plataforma de ensino online, mas Câmara decidiu reduzir essa operação. Para ele, a popularização das ferramentas de inteligência artificial tornou mais fácil acessar conteúdos sobre comunicação.

A saída encontrada foi concentrar os esforços na experiência presencial.

"Como que eu vou me blindar? Eu vou focar na experiência, no ambiente", diz.

A empresa também pretende usar a tecnologia a seu favor. Em janeiro de 2027, planeja lançar uma ferramenta de inteligência artificial capaz de analisar vídeos dos alunos e oferecer avaliações sobre suas apresentações.

Outra novidade será o Vox Club, serviço de assinatura que dará acesso a conteúdos digitais e atividades presenciais, como competições de debates e palestras.

A expansão internacional também está no planejamento. Câmara estuda abrir unidades próprias nos Estados Unidos e na Europa em 2027, com foco tanto em consumidores quanto em treinamentos corporativos.

Para o próximo ano, a meta é voltar a crescer 30%, alcançar 400 franquias vendidas e ter pelo menos 250 escolas em operação.

O desafio será manter a demanda por cursos presenciais, que exigem mensalidades mais altas e deslocamento dos alunos, enquanto alternativas digitais se tornam mais acessíveis.

Câmara, porém, acredita que ainda há espaço para crescer.

"Não estou satisfeito, não. Eu quero ser o novo inglês", diz.