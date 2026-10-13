Gigante dos mercadinhos autônomos tem 2.900 lojas, mira R$ 500 milhões e chega aos EUA

RESUMO ＋ A rede de mercadinhos autônomos market4u investirá cerca de R$ 1 milhão para abrir quatro operações na Flórida em 2026, seu primeiro passo internacional. Com 2.900 unidades no Brasil, a empresa faturou R$ 300 milhões em 2025 e projeta receita próxima de R$ 500 milhões neste ano. O plano prevê franquias nos Estados Unidos após a validação do modelo.

O market4u precisou de pouco mais de seis anos para espalhar quase 3 mil mercadinhos autônomos pelo Brasil. Agora, quer descobrir se a fórmula que conquistou os condomínios brasileiros também funciona nos Estados Unidos.

A empresa, fundada em Curitiba em 2020, está dando seu primeiro passo internacional. O plano começa com quatro operações na Flórida e um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão para adaptar o modelo de negócio ao mercado americano.

A expansão acontece em um momento de crescimento acelerado no Brasil. O market4u encerrou 2025 com faturamento de R$ 300 milhões e projeta chegar perto de R$ 500 milhões em 2026. A rede já soma 2.900 unidades e mais de 800 franqueados.

Mas a chegada aos Estados Unidos não significa que o negócio tenha atingido seu limite por aqui.

"Continuamos crescendo 60% no faturamento no Brasil em relação ao ano passado", afirma o CEO Eduardo Córdova.

A estratégia é crescer nas duas frentes, sem deixar que a aposta internacional comprometa a expansão doméstica. Para isso, a companhia montou uma equipe dedicada ao mercado americano, com profissionais nos dois países.

Como o market4u pretende conquistar os Estados Unidos

A entrada no mercado americano não seguirá, pelo menos inicialmente, o modelo tradicional de franquias que ajudou o market4u a crescer no Brasil.

A empresa fechou uma parceria operacional com uma companhia americana que já atua no segmento de mercados autônomos há três anos. O parceiro é um brasileiro que vive nos Estados Unidos há 12 anos e desenvolveu por lá um negócio inspirado no formato brasileiro.

Nesta primeira etapa, o market4u participará diretamente da operação das lojas. A ideia é entender o comportamento dos consumidores, testar produtos, ajustar processos e preparar o terreno para uma futura expansão por franquias. "É praticamente começar de novo", diz Córdova.

O projeto começou a ser desenhado há cerca de dois anos. Desde então, executivos da companhia fizeram viagens aos Estados Unidos, estudaram o mercado e trabalharam nas adaptações necessárias para levar a operação brasileira ao exterior.

A tecnologia precisou passar por mudanças para atender às regras fiscais e aos processos americanos. O mix de produtos também foi reformulado, considerando hábitos de consumo, preços e características dos empreendimentos.

O objetivo é evitar um erro comum em processos de internacionalização: acreditar que um modelo bem-sucedido em um país pode ser simplesmente reproduzido em outro.

A escolha da Flórida marca o início dessa fase de testes. Somente depois de validar a operação, a companhia pretende acelerar a abertura de unidades por meio de franquias.

E os Estados Unidos podem ser apenas o começo. Segundo Córdova, o market4u também trabalha na comercialização de master franquias para outros países. Entre os mercados mencionados pelo executivo estão Espanha, Portugal e Chile.

Por que apostar em mercadinhos autônomos nos EUA

Nos Estados Unidos, o market4u pretende explorar uma oportunidade diferente daquela encontrada no Brasil.

Enquanto os mercadinhos autônomos se popularizaram nos condomínios brasileiros, o consumidor americano já está habituado a encontrar máquinas automáticas de venda, as chamadas vending machines, em diferentes ambientes.

A aposta da empresa é oferecer uma alternativa mais completa, com maior variedade de produtos e uma experiência de compra semelhante à de um pequeno mercado.

Segundo Córdova, o principal concorrente nos condomínios americanos não será necessariamente a loja de conveniência da esquina, mas essas máquinas, que oferecem uma seleção mais limitada de produtos.

A companhia também pretende reproduzir uma estratégia que ajudou a impulsionar sua expansão no Brasil: o relacionamento com incorporadoras.

Em vez de depender apenas de condomínios já construídos, o market4u busca parcerias para que novos edifícios sejam entregues com espaços preparados para receber os mercadinhos.

"Quando o prédio já vem preparado com a estrutura necessária para o mercado, isso faz toda a diferença", afirma o executivo.

A expectativa da empresa é que o faturamento por unidade nos Estados Unidos seja superior ao registrado no Brasil. A companhia, porém, ainda não divulgou uma projeção de receita para as operações americanas.

O que explica o crescimento do market4u no Brasil

Apesar da aposta internacional, o mercado brasileiro continua sendo o principal motor de crescimento da companhia.

O tamanho da operação também colocou o market4u no topo do franchising brasileiro. Pelo terceiro ano consecutivo, a empresa liderou o ranking das maiores microfranquias do país em número de operações, divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Córdova afirma que existem mais de 50 mil prédios com pelo menos 100 apartamentos no país, além de mais de 2 mil novos empreendimentos lançados anualmente com potencial para receber mercadinhos autônomos.

A expansão acontece tanto pela abertura de lojas em novos edifícios quanto pela entrada em condomínios que já tiveram experiências com outras empresas do setor.

De acordo com o executivo, problemas relacionados à variedade de produtos, aos preços e à qualidade da operação têm levado alguns condomínios a trocar de fornecedor.

Ao mesmo tempo, a companhia busca aumentar o faturamento das unidades que já estão abertas.

Para administrar uma rede desse tamanho, o market4u aposta em tecnologia própria, centros de distribuição e relacionamento direto com a indústria.

O sistema da empresa reúne mais de 60 mil itens cadastrados e utiliza inteligência artificial para apoiar decisões de precificação, promoções e composição do mix de produtos de cada loja.

"Hoje não teríamos como gerenciar um volume tão grande de informações e lojas sem uma tecnologia proprietária", afirma Córdova.

A estrutura também inclui equipes comerciais responsáveis por encontrar novos pontos para os franqueados, profissionais de treinamento e uma operação logística que abastece parte da rede.

Outra frente de crescimento são os serviços complementares. A companhia começou a investir em lavanderias autônomas, que podem funcionar nos mesmos condomínios onde estão instalados os mercadinhos.

A proposta é ampliar a oferta de conveniência aos moradores e criar novas oportunidades de negócios para os franqueados.

A meta de chegar a R$ 1 bilhão

O plano de internacionalização faz parte de uma estratégia mais ambiciosa.

Depois de faturar R$ 300 milhões em 2025, o market4u espera alcançar aproximadamente R$ 500 milhões neste ano e trabalha com a meta de chegar a R$ 1 bilhão até 2030.

No mesmo horizonte, a companhia também considera uma abertura de capital, o chamado IPO.

Para isso, precisará continuar ampliando sua presença no Brasil e demonstrar que o modelo de mercadinhos autônomos pode funcionar em outros mercados, com hábitos de consumo, custos e regras diferentes.

Nos Estados Unidos, Córdova vê um potencial de crescimento superior ao brasileiro, mas evita estabelecer uma meta de unidades antes da validação do negócio.

O desafio agora é transformar a experiência acumulada com quase 3 mil lojas brasileiras em uma operação capaz de crescer fora do país. O primeiro teste será na Flórida.