15 microfranquias baratas a partir de R$ 5.999 para sair do CLT e começar a empreender

O avanço das microfranquias no Brasil acompanha uma mudança no mercado de trabalho. Com menos previsibilidade no emprego formal e renda pressionada, cresce o número de profissionais buscando alternativas fora do regime CLT.

É nesse contexto que as microfranquias ganham espaço. Com investimento inicial mais baixo e operação simplificada, esses modelos permitem empreender com risco reduzido — muitas vezes em formato home office e com estrutura enxuta.

O interesse também acompanha o momento do franchising. O setor voltou a crescer acima do PIB nos últimos anos, puxado por formatos mais leves, digitais e com foco em serviços recorrentes.

“Modelos com menor investimento e operação simplificada tendem a crescer em cenários de juros altos e crédito mais restrito”, afirma a Associação Brasileira de Franchising (ABF), em relatórios recentes do setor.

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A tendência é de expansão. Redes têm acelerado a oferta de microfranquias para captar um novo perfil de empreendedor: profissionais em transição de carreira, autônomos e até executivos que buscam diversificar renda.

A seguir, EXAME selecionou 15 microfranquias com investimento inicial mais acessível em diferentes setores.

Líbero Seguros

Fundada em 2015, em Uberaba (MG), a rede atua como corretora com portfólio amplo, de seguros tradicionais a nichos como agro e cyber. O modelo se apoia em um backoffice centralizado, que cuida da operação e permite ao franqueado focar em vendas.

Investimento inicial: a partir de R$ 25.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 100.000

BeneMed

A healthtech atua com um modelo de assinatura que intermedia consultas, exames e serviços de saúde a preços reduzidos. Com rede credenciada de mais de 20 mil clínicas, aposta em recorrência e operação enxuta.

Investimento inicial: cerca de R$ 40.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 15.000

Instituto Visão Solidária (IVS)

Rede do setor óptico focada em produtos acessíveis, com proposta de democratizar o acesso a óculos no Brasil. Cresce com posicionamento de preço e volume.

Investimento inicial: a partir de R$ 120.000

Faturamento médio mensal: entre R$ 80.000 e R$ 300.000

Honest Market Brasil

Criada em 2020, opera minimercados autônomos dentro de condomínios. O modelo funciona 24 horas, sem atendentes, com pagamento via aplicativo e totem.

Investimento inicial: cerca de R$ 50.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 25.000

Peggô Market

Outro player do segmento, com presença em 18 estados. O modelo aposta em operação simplificada e retorno mais rápido.

Investimento inicial: a partir de R$ 65.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 25.000

Minha Quitandinha

Startup de varejo autônomo fundada em 2020, com mais de 800 unidades. O franqueado atua na gestão e abastecimento da loja.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 20.000

Porto do Sabor

Rede de alimentação saudável com operação compacta e foco em açaí, sucos e lanches naturais. Exige espaço reduzido e equipe enxuta.

Investimento inicial: a partir de R$ 135.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 40.000

Fizzoli Sorvetes

Marca recente que aposta em sorvetes a preço de fábrica e operação simplificada para expansão.

Investimento inicial: a partir de R$ 130.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 45.000

Mr. Fit

Rede de alimentação saudável com modelo home office focado em delivery.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.999

Faturamento médio mensal: entre R$ 4.000 e R$ 30.000

aiqfome

Aplicativo de delivery focado no interior, com atuação do franqueado na expansão da base de lojistas locais.

Investimento inicial: a partir de R$ 26.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 56.000

Atto Service

Especializada em instalação e manutenção de portas automáticas, com operação home based e sem necessidade de equipe.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 9.000

CleanNew

Rede de higienização de estofados com atendimento domiciliar e operação móvel.

Investimento inicial: cerca de R$ 59.900

Faturamento médio mensal: entre R$ 14.000 e R$ 30.000

Maria Brasileira

Uma das maiores redes de limpeza do país, com mais de 500 unidades e demanda recorrente.

Investimento inicial: cerca de R$ 49.300

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 45.000

Spaceclass

Rede digital de ensino de idiomas com operação 100% online e foco em conversação.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 8.000

Legale

Franquia de assessoria para vistos internacionais, com atuação B2B e B2C.

Investimento inicial: a partir de R$ 12.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 30.000

3, 2, 1 GO!

Franquia de consultoria de viagens, com foco em roteiros personalizados e operação home office.

Investimento inicial: a partir de R$ 12.000

Faturamento médio mensal: entre R$ 15.000 e R$ 50.000

Solarprime

Rede de energia solar que atua com soluções para clientes comerciais e industriais.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 75.000

PitCap

Franquia de máquinas automatizadas para higienização de capacetes, com operação autônoma e pagamento digital.

Investimento inicial: cerca de R$ 23.500

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 1.800

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