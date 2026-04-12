15 microfranquias baratas a partir de R$ 5.999 para sair do CLT e começar a empreender

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)
Repórter de Negócios
Publicado em 12 de abril de 2026 às 12h12.
O avanço das microfranquias no Brasil acompanha uma mudança no mercado de trabalho. Com menos previsibilidade no emprego formal e renda pressionada, cresce o número de profissionais buscando alternativas fora do regime CLT.
É nesse contexto que as microfranquias ganham espaço. Com investimento inicial mais baixo e operação simplificada, esses modelos permitem empreender com risco reduzido — muitas vezes em formato home office e com estrutura enxuta.
O interesse também acompanha o momento do franchising. O setor voltou a crescer acima do PIB nos últimos anos, puxado por formatos mais leves, digitais e com foco em serviços recorrentes.
“Modelos com menor investimento e operação simplificada tendem a crescer em cenários de juros altos e crédito mais restrito”, afirma a Associação Brasileira de Franchising (ABF), em relatórios recentes do setor.
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A tendência é de expansão. Redes têm acelerado a oferta de microfranquias para captar um novo perfil de empreendedor: profissionais em transição de carreira, autônomos e até executivos que buscam diversificar renda.
A seguir, EXAME selecionou 15 microfranquias com investimento inicial mais acessível em diferentes setores.
Fundada em 2015, em Uberaba (MG), a rede atua como corretora com portfólio amplo, de seguros tradicionais a nichos como agro e cyber. O modelo se apoia em um backoffice centralizado, que cuida da operação e permite ao franqueado focar em vendas.
A healthtech atua com um modelo de assinatura que intermedia consultas, exames e serviços de saúde a preços reduzidos. Com rede credenciada de mais de 20 mil clínicas, aposta em recorrência e operação enxuta.
Rede do setor óptico focada em produtos acessíveis, com proposta de democratizar o acesso a óculos no Brasil. Cresce com posicionamento de preço e volume.
Criada em 2020, opera minimercados autônomos dentro de condomínios. O modelo funciona 24 horas, sem atendentes, com pagamento via aplicativo e totem.
Outro player do segmento, com presença em 18 estados. O modelo aposta em operação simplificada e retorno mais rápido.
Startup de varejo autônomo fundada em 2020, com mais de 800 unidades. O franqueado atua na gestão e abastecimento da loja.
Rede de alimentação saudável com operação compacta e foco em açaí, sucos e lanches naturais. Exige espaço reduzido e equipe enxuta.
Marca recente que aposta em sorvetes a preço de fábrica e operação simplificada para expansão.
Rede de alimentação saudável com modelo home office focado em delivery.
Aplicativo de delivery focado no interior, com atuação do franqueado na expansão da base de lojistas locais.
Especializada em instalação e manutenção de portas automáticas, com operação home based e sem necessidade de equipe.
Rede de higienização de estofados com atendimento domiciliar e operação móvel.
Uma das maiores redes de limpeza do país, com mais de 500 unidades e demanda recorrente.
Rede digital de ensino de idiomas com operação 100% online e foco em conversação.
Franquia de assessoria para vistos internacionais, com atuação B2B e B2C.
Franquia de consultoria de viagens, com foco em roteiros personalizados e operação home office.
Rede de energia solar que atua com soluções para clientes comerciais e industriais.
Franquia de máquinas automatizadas para higienização de capacetes, com operação autônoma e pagamento digital.
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