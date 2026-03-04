Market4U segue como microfranquia com mais unidades no Brasil; veja ranking

As microfranquias ampliaram participação no franchising brasileiro em 2025 e mantiveram ritmo acelerado de expansão, impulsionadas por modelos enxutos, investimento inicial mais acessível e avanço dos mercados autônomos.

As 20 maiores redes do segmento somaram 21.030 operações, alta de 17% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O desempenho ocorre em um contexto de crescimento do setor como um todo. Em 2025, o franchising brasileiro superou R$ 301,7 bilhões em faturamento, com mais de 202 mil unidades em operação no país.

Market4U e Prudential lideram ranking

Pelo terceiro ano consecutivo, a Market4U lidera o ranking das microfranquias por número de operações. A rede de mercados autônomos passou de 2.185 para 2.554 unidades, crescimento de 16,9%. É o terceiro ano consecutivo que a franquia ocupa a primeira colocação.

Na segunda posição aparece a Prudential, com 2.320 operações, alta de 16,8% sobre as 1.986 registradas no levantamento anterior. A marca ultrapassou a marca de 2 mil unidades e consolidou a força do segmento de serviços financeiros dentro do modelo de microfranquia.

Completam as quatro primeiras posições a Seguralta - Bolsa de Seguros, com 1.832 operações (alta de 3%), e o Kumon, que alcançou 1.632 unidades, avanço de 5%.

A principal variação percentual entre as 20 maiores foi da CotaFácil. A rede saltou de 786 para 1.611 operações, crescimento de 105%, e avançou quatro posições, chegando ao quinto lugar.

As 20 maiores microfranquias de 2025