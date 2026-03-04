Market4U segue como microfranquia com mais unidades no Brasil; veja ranking

Repórter
Publicado em 4 de março de 2026 às 11h37.
As microfranquias ampliaram participação no franchising brasileiro em 2025 e mantiveram ritmo acelerado de expansão, impulsionadas por modelos enxutos, investimento inicial mais acessível e avanço dos mercados autônomos.
As 20 maiores redes do segmento somaram 21.030 operações, alta de 17% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF).
O desempenho ocorre em um contexto de crescimento do setor como um todo. Em 2025, o franchising brasileiro superou R$ 301,7 bilhões em faturamento, com mais de 202 mil unidades em operação no país.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Market4U lidera o ranking das microfranquias por número de operações. A rede de mercados autônomos passou de 2.185 para 2.554 unidades, crescimento de 16,9%. É o terceiro ano consecutivo que a franquia ocupa a primeira colocação.
Na segunda posição aparece a Prudential, com 2.320 operações, alta de 16,8% sobre as 1.986 registradas no levantamento anterior. A marca ultrapassou a marca de 2 mil unidades e consolidou a força do segmento de serviços financeiros dentro do modelo de microfranquia.
Completam as quatro primeiras posições a Seguralta - Bolsa de Seguros, com 1.832 operações (alta de 3%), e o Kumon, que alcançou 1.632 unidades, avanço de 5%.
A principal variação percentual entre as 20 maiores foi da CotaFácil. A rede saltou de 786 para 1.611 operações, crescimento de 105%, e avançou quatro posições, chegando ao quinto lugar.
|RKG 2025
|RKG 2024
|MARCA
|OP 2025
|OP 2024
|% VAR
|1
|1
|MARKET4U
|2554
|2185
|16,9%
|2
|2
|PRUDENTIAL
|2320
|1986
|16,8%
|3
|3
|SEGURALTA - BOLSA DE SEGUROS
|1832
|1779
|3,0%
|4
|4
|KUMON
|1632
|1554
|5,0%
|5
|9
|COTAFACIL
|1611
|786
|105,0%
|6
|5
|É SEGURO CORRETORA
|1517
|1048
|44,8%
|7
|13
|AZUL EMPRÉSTIMO
|960
|610
|57,4%
|8
|7
|EMIVE FRANCHISING
|945
|859
|10,0%
|9
|8
|TOUTI
|927
|858
|8,0%
|10
|-
|MINHA QUITANDINHA*
|769
|-
|-
|11
|10
|CEOPAG
|717
|717
|0,0%
|12
|11
|BEM SAFE
|678
|639
|6,1%
|13
|-
|VERIDIANA QUIRINO SEMIJOIAS*
|628
|-
|-
|14
|12
|LINX SISTEMAS
|619
|619
|0,0%
|15
|18
|HONEST MARKET BRASIL
|606
|464
|30,6%
|16
|14
|CLUBE TURISMO
|585
|554
|5,6%
|17
|15
|FIADORWEB
|551
|519
|6,2%
|18
|20
|FAST4YOU HOME MARKET
|546
|387
|41,1%
|19
|17
|MARIA BRASILEIRA
|520
|510
|2,0%
|20
|16
|GRUPO VILLELA AUDITORIA/CONSULTORIA EMPRESARIAL
|513
|513
|0,0%