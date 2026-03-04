Negócios

Quais são as 50 maiores franquias do Brasil? Veja ranking

Levantamento da ABF mostra empresas como Cacau Show, Oggi Sorvetes e McDonald's na lista das 50 maiores do Brasil

Franquias: veja quais são as maiores do Brasil (CSA Images/Getty Images)

Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 4 de março de 2026 às 11h33.

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou nesta quarta-feira, 4, a lista das maiores franquias do Brasil em número de unidades. Ao todo, xxx unidades estão em operação.

No topo da lista, as três maiores redes mantiveram suas posições e ampliaram presença. A Cacau Show permanece na liderança com 4.713 operações, seguida por O Boticário, com 3.898 unidades, e pelo McDonald’s, que soma 2.774 operações.

Entre as dez maiores redes, a expansão mais expressiva foi da Oggi Sorvetes. A marca avançou do 16º para o 10º lugar, com crescimento de 18,3% e 1.312 operações. A CVC Brasil também registrou alta relevante, subindo quatro posições e alcançando 1.361 unidades, após expansão de 13,8%.

A BR Mania avançou para a 7ª posição, com 1.517 operações e crescimento de 8,2%, refletindo a maior demanda por formatos de conveniência.

Redes aceleram expansão

Algumas marcas se destacaram pela forte expansão e ganho de competitividade. O crescimento mais expressivo foi da Lavateria, que avançou 17 posições, do 46º para o 29º lugar, com alta de 51,5% e 685 operações.

Na sequência, a The Best Açaí subiu 12 posições, alcançando 784 unidades após crescimento de 36,8%. A Milky Moo Milkshakes também apresentou avanço relevante, passando do 42º para o 35º lugar, com 650 operações e expansão de 25,5%.

35 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para empreender sem funcionários na escala 6x1

Outras redes registraram crescimento de dois dígitos. A Cresci e Perdi avançou para o 32º lugar, com 672 operações e alta de 20,2%, enquanto a Casa de Bolos cresceu 13,2%, chegando a 608 unidades.

Entre as redes acima de mil operações, a Chiquinho Sorvetes alcançou 1.029 unidades, crescimento de 11,7%, e a Help! Loja de Crédito chegou a 914 operações, com expansão de 10,7%.

Novas redes entram no ranking

O levantamento também registrou a entrada de novas marcas entre as maiores franquias do país. No segmento de Limpeza e Conservação, duas redes de lavanderias de autosserviço estrearam na lista.

A 60 Minutos Lavanderia Self Service ingressou diretamente na 30ª posição, com 680 operações. Já a Lavo aparece na 34ª colocação, com 663 unidades.

O ranking também mostra a predominância de marcas nacionais. 88% das redes listadas são brasileiras, e 40% delas têm entre 11 e 20 anos de atuação.

Entre os segmentos, Alimentação continua liderando em número de marcas, representando 40% do ranking, seguido por Saúde, Beleza e Bem-Estar (19%), além de Casa e Construção e Moda, ambos com 9%.

O formato de lojas físicas permanece dominante, concentrando 92% das operações entre as maiores franquias do país.

Veja ranking das 50 maiores franquias em 2025 (por unidades)

RKG 2025RKG 2024MarcaOP 2025OP 2024% VAR
11Cacau Show471346611,1%
22O Boticário389837464,1%
33McDonald´s277427042,6%
44Colchões Ortobom238723870,0%
55Lubrax +16321685-3,1%
67AM/PM153914506,1%
79BR Mania151714028,2%
88Óticas Carol140814080,0%
913CVC Brasil1361119613,8%
1016Oggi Sorvetes1312110918,3%
1112Chilli Beans125312361,4%
1211Burger King Brasil12251238-1,1%
1310Shell Select12201264-3,5%
1414Óticas Diniz120511792,2%
156OdontoCompany11531577-26,9%
1615Jet Oil10581145-7,6%
1717Bob´s105410183,5%
1819Natura10329844,9%
1921Chiquinho Sorvetes102992111,7%
2018Wizard by Pearson10031015-1,2%
2122Help! Loja de Crédito91482610,7%
2223Lupo8098060,4%
2324EspaçoLaser8088010,9%
2427Casa do Construtor7947377,7%
2537The Best Açaí78457336,8%
2625Kopenhagen780793-1,6%
2726CNA763768-0,7%
2828Fisk Centro de Ensino724730-0,8%
2946Lavateria68545251,5%
30-60 Minutos Lavanderia Self-Service*680--
3130Mercadão dos Óculos6786622,4%
3239Cresci e Perdi67255920,2%
3329Hering Store6676670,0%
34-Lavo*663--
3542Milky Moo Milkshakes65051825,5%
3631CCAA6406400,0%
3734Decor Colors6376016,0%
3832RE/MAX6236230,0%
39355àsec6175786,7%
4041Casa de Bolos60853713,2%
4133Localiza601605-0,7%
4240Empório Mineiro Cheirin Bão5885536,3%
4336Havaianas5745740,0%
4438Splash5645640,0%
4543Mais15025020,0%
4644Chocolates Brasil Cacau4724690,6%
4745KNN Idiomas4644561,8%
4848Clube Melissa4274221,2%
4947Arezzo424430-1,4%
5050Fini4204005,0%
