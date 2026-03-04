Quais são as 50 maiores franquias do Brasil? Veja ranking

Franquias: veja quais são as maiores do Brasil (CSA Images/Getty Images)
Publicado em 4 de março de 2026 às 11h33.
A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou nesta quarta-feira, 4, a lista das maiores franquias do Brasil em número de unidades. Ao todo, xxx unidades estão em operação.
No topo da lista, as três maiores redes mantiveram suas posições e ampliaram presença. A Cacau Show permanece na liderança com 4.713 operações, seguida por O Boticário, com 3.898 unidades, e pelo McDonald’s, que soma 2.774 operações.
Entre as dez maiores redes, a expansão mais expressiva foi da Oggi Sorvetes. A marca avançou do 16º para o 10º lugar, com crescimento de 18,3% e 1.312 operações. A CVC Brasil também registrou alta relevante, subindo quatro posições e alcançando 1.361 unidades, após expansão de 13,8%.
A BR Mania avançou para a 7ª posição, com 1.517 operações e crescimento de 8,2%, refletindo a maior demanda por formatos de conveniência.
Algumas marcas se destacaram pela forte expansão e ganho de competitividade. O crescimento mais expressivo foi da Lavateria, que avançou 17 posições, do 46º para o 29º lugar, com alta de 51,5% e 685 operações.
Na sequência, a The Best Açaí subiu 12 posições, alcançando 784 unidades após crescimento de 36,8%. A Milky Moo Milkshakes também apresentou avanço relevante, passando do 42º para o 35º lugar, com 650 operações e expansão de 25,5%.
Outras redes registraram crescimento de dois dígitos. A Cresci e Perdi avançou para o 32º lugar, com 672 operações e alta de 20,2%, enquanto a Casa de Bolos cresceu 13,2%, chegando a 608 unidades.
Entre as redes acima de mil operações, a Chiquinho Sorvetes alcançou 1.029 unidades, crescimento de 11,7%, e a Help! Loja de Crédito chegou a 914 operações, com expansão de 10,7%.
O levantamento também registrou a entrada de novas marcas entre as maiores franquias do país. No segmento de Limpeza e Conservação, duas redes de lavanderias de autosserviço estrearam na lista.
A 60 Minutos Lavanderia Self Service ingressou diretamente na 30ª posição, com 680 operações. Já a Lavo aparece na 34ª colocação, com 663 unidades.
O ranking também mostra a predominância de marcas nacionais. 88% das redes listadas são brasileiras, e 40% delas têm entre 11 e 20 anos de atuação.
Entre os segmentos, Alimentação continua liderando em número de marcas, representando 40% do ranking, seguido por Saúde, Beleza e Bem-Estar (19%), além de Casa e Construção e Moda, ambos com 9%.
O formato de lojas físicas permanece dominante, concentrando 92% das operações entre as maiores franquias do país.
|RKG 2025
|RKG 2024
|Marca
|OP 2025
|OP 2024
|% VAR
|1
|1
|Cacau Show
|4713
|4661
|1,1%
|2
|2
|O Boticário
|3898
|3746
|4,1%
|3
|3
|McDonald´s
|2774
|2704
|2,6%
|4
|4
|Colchões Ortobom
|2387
|2387
|0,0%
|5
|5
|Lubrax +
|1632
|1685
|-3,1%
|6
|7
|AM/PM
|1539
|1450
|6,1%
|7
|9
|BR Mania
|1517
|1402
|8,2%
|8
|8
|Óticas Carol
|1408
|1408
|0,0%
|9
|13
|CVC Brasil
|1361
|1196
|13,8%
|10
|16
|Oggi Sorvetes
|1312
|1109
|18,3%
|11
|12
|Chilli Beans
|1253
|1236
|1,4%
|12
|11
|Burger King Brasil
|1225
|1238
|-1,1%
|13
|10
|Shell Select
|1220
|1264
|-3,5%
|14
|14
|Óticas Diniz
|1205
|1179
|2,2%
|15
|6
|OdontoCompany
|1153
|1577
|-26,9%
|16
|15
|Jet Oil
|1058
|1145
|-7,6%
|17
|17
|Bob´s
|1054
|1018
|3,5%
|18
|19
|Natura
|1032
|984
|4,9%
|19
|21
|Chiquinho Sorvetes
|1029
|921
|11,7%
|20
|18
|Wizard by Pearson
|1003
|1015
|-1,2%
|21
|22
|Help! Loja de Crédito
|914
|826
|10,7%
|22
|23
|Lupo
|809
|806
|0,4%
|23
|24
|EspaçoLaser
|808
|801
|0,9%
|24
|27
|Casa do Construtor
|794
|737
|7,7%
|25
|37
|The Best Açaí
|784
|573
|36,8%
|26
|25
|Kopenhagen
|780
|793
|-1,6%
|27
|26
|CNA
|763
|768
|-0,7%
|28
|28
|Fisk Centro de Ensino
|724
|730
|-0,8%
|29
|46
|Lavateria
|685
|452
|51,5%
|30
|-
|60 Minutos Lavanderia Self-Service*
|680
|-
|-
|31
|30
|Mercadão dos Óculos
|678
|662
|2,4%
|32
|39
|Cresci e Perdi
|672
|559
|20,2%
|33
|29
|Hering Store
|667
|667
|0,0%
|34
|-
|Lavo*
|663
|-
|-
|35
|42
|Milky Moo Milkshakes
|650
|518
|25,5%
|36
|31
|CCAA
|640
|640
|0,0%
|37
|34
|Decor Colors
|637
|601
|6,0%
|38
|32
|RE/MAX
|623
|623
|0,0%
|39
|35
|5àsec
|617
|578
|6,7%
|40
|41
|Casa de Bolos
|608
|537
|13,2%
|41
|33
|Localiza
|601
|605
|-0,7%
|42
|40
|Empório Mineiro Cheirin Bão
|588
|553
|6,3%
|43
|36
|Havaianas
|574
|574
|0,0%
|44
|38
|Splash
|564
|564
|0,0%
|45
|43
|Mais1
|502
|502
|0,0%
|46
|44
|Chocolates Brasil Cacau
|472
|469
|0,6%
|47
|45
|KNN Idiomas
|464
|456
|1,8%
|48
|48
|Clube Melissa
|427
|422
|1,2%
|49
|47
|Arezzo
|424
|430
|-1,4%
|50
|50
|Fini
|420
|400
|5,0%