Quais são as 50 maiores franquias do Brasil? Veja ranking

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou nesta quarta-feira, 4, a lista das maiores franquias do Brasil em número de unidades. Ao todo, xxx unidades estão em operação.

No topo da lista, as três maiores redes mantiveram suas posições e ampliaram presença. A Cacau Show permanece na liderança com 4.713 operações, seguida por O Boticário, com 3.898 unidades, e pelo McDonald’s, que soma 2.774 operações.

Entre as dez maiores redes, a expansão mais expressiva foi da Oggi Sorvetes. A marca avançou do 16º para o 10º lugar, com crescimento de 18,3% e 1.312 operações. A CVC Brasil também registrou alta relevante, subindo quatro posições e alcançando 1.361 unidades, após expansão de 13,8%.

A BR Mania avançou para a 7ª posição, com 1.517 operações e crescimento de 8,2%, refletindo a maior demanda por formatos de conveniência.

Redes aceleram expansão

Algumas marcas se destacaram pela forte expansão e ganho de competitividade. O crescimento mais expressivo foi da Lavateria, que avançou 17 posições, do 46º para o 29º lugar, com alta de 51,5% e 685 operações.

Na sequência, a The Best Açaí subiu 12 posições, alcançando 784 unidades após crescimento de 36,8%. A Milky Moo Milkshakes também apresentou avanço relevante, passando do 42º para o 35º lugar, com 650 operações e expansão de 25,5%.

Outras redes registraram crescimento de dois dígitos. A Cresci e Perdi avançou para o 32º lugar, com 672 operações e alta de 20,2%, enquanto a Casa de Bolos cresceu 13,2%, chegando a 608 unidades.

Entre as redes acima de mil operações, a Chiquinho Sorvetes alcançou 1.029 unidades, crescimento de 11,7%, e a Help! Loja de Crédito chegou a 914 operações, com expansão de 10,7%.

Novas redes entram no ranking

O levantamento também registrou a entrada de novas marcas entre as maiores franquias do país. No segmento de Limpeza e Conservação, duas redes de lavanderias de autosserviço estrearam na lista.

A 60 Minutos Lavanderia Self Service ingressou diretamente na 30ª posição, com 680 operações. Já a Lavo aparece na 34ª colocação, com 663 unidades.

O ranking também mostra a predominância de marcas nacionais. 88% das redes listadas são brasileiras, e 40% delas têm entre 11 e 20 anos de atuação.

Entre os segmentos, Alimentação continua liderando em número de marcas, representando 40% do ranking, seguido por Saúde, Beleza e Bem-Estar (19%), além de Casa e Construção e Moda, ambos com 9%.

O formato de lojas físicas permanece dominante, concentrando 92% das operações entre as maiores franquias do país.

Veja ranking das 50 maiores franquias em 2025 (por unidades)