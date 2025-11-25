Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Xi pressiona Trump sobre Taiwan e pede avanço em trégua comercial

Para Pequim, retomada da ilha integra a ordem internacional do pós-guerra

Donald Trump e Xi Jinping: líder chinês critica postura sobre Taiwan e pede avanço em acordos com os EUA. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Donald Trump e Xi Jinping: líder chinês critica postura sobre Taiwan e pede avanço em acordos com os EUA. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06h52.

O presidente da China, Xi Jinping, abordou a questão de Taiwan em conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada nesta segunda-feira, 24.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores chinês, Xi destacou que o tema permanece central para Pequim e afirmou a necessidade de aproveitar a trégua comercial firmada entre os dois países após o encontro realizado na Coreia do Sul em outubro.

A China reivindica Taiwan como parte do seu território e não descarta o uso da força para retomar a ilha, que enfrenta pressão militar, econômica e diplomática.

Xi afirmou que a reunificação da ilha “é parte integral da ordem internacional do pós-guerra”, conforme entendimento firmado, segundo Pequim, durante a atuação conjunta de China e Estados Unidos contra “o fascismo e o militarismo”.

Já Trump informou que houve um progresso na conversa entre ambos os lados. "Agora podemos focar no panorama geral. Para esse fim, o Presidente Xi me convidou para visitar Pequim em abril, convite que aceitei, e retribuí o convite, sendo meu convidado para uma visita de Estado aos EUA no ano que vem. Concordamos que é importante mantermos uma comunicação frequente, o que espero fazer", declarou o presidente americano em uma publicação na rede social Truth Social.

Trump também detalhou que, durante a conversa, foram discutidos diversos tópicos como as negociações pela paz entre Ucrânia e Rússia, compra e venda de soja e outras commodities.

"Discutimos muitos tópicos, incluindo Ucrânia/Rússia, fentanil, soja e outros produtos agrícolas etc. Fizemos um bom e muito importante acordo para nossos agricultores — e ele só tende a melhorar. Nossa relação com a China é extremamente forte! Esta ligação foi uma continuação de nossa reunião muito bem-sucedida na Coreia do Sul, há três semanas".

Reações em Taiwan e tensões com o Japão

O primeiro-ministro taiwanês, Cho Jung-tai, respondeu às declarações de Xi e reiterou que a ilha “é um Estado plenamente soberano” e que “não existe a opção de devolução”. A tensão aumentou após comentários da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, que sugeriu no início do mês que o Japão poderia intervir militarmente caso Taiwan fosse atacada.

Embora os Estados Unidos não reconheçam oficialmente Taiwan como um Estado independente, Washington permanece como principal aliado da ilha e seu maior fornecedor de armas.

Após a ligação, Trump elogiou as “relações extremamente sólidas” entre EUA e China, sem mencionar Taiwan diretamente.

Segundo a chancelaria chinesa, Trump afirmou a Xi que os Estados Unidos “entendem a importância da questão de Taiwan para a China”. O presidente americano confirmou que visitará a China em abril e que Xi realizará visita a Washington em 2026.

A primeira-ministra japonesa disse ter falado com Trump após a ligação para discutir a situação no Indo-Pacífico e o fortalecimento da parceria entre Japão e Estados Unidos.

Trégua comercial e novos compromissos

O contato telefônico ocorreu após uma reunião em outubro, quando os dois líderes concordaram em reduzir tensões na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A disputa envolvia tarifas portuárias, exportações de soja e o comércio de minerais críticos.

No acordo provisório, Pequim aceitou suspender por um ano algumas restrições à exportação de minerais considerados estratégicos para os setores de tecnologia e defesa.

Washington, por sua vez, anunciou redução de tarifas sobre produtos chineses, enquanto a China se comprometeu a comprar 12 milhões de toneladas de soja americana até o fim do ano e 25 milhões em 2026.

Xi disse a Trump que os dois países devem “manter o impulso” alcançado no encontro. Trump declarou que houve “avanços significativos” na manutenção dos acordos e afirmou que agora é possível “fixar o olhar no panorama geral”.

Ucrânia e posição chinesa

Os dois líderes também discutiram a guerra na Ucrânia. Para Washington, o fim do conflito é prioridade, e o governo Trump pressiona por um novo acordo que, segundo críticos, atenderia a demandas russas.

A China mantém posição declarada de neutralidade e, segundo o Ministério das Relações Exteriores, Xi reiterou a defesa de uma solução negociada. O conflito se aproxima de quatro anos de duração.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:ChinaEstados Unidos (EUA)Xi JinpingDonald Trump

Mais de Mundo

Decisão da venda de chips da Nvidia à China está na mesa de Trump, diz secretário

Vulcão na Etiópia entra em erupção pela 1ª vez após quase 12 mil anos

Trump diz que visitará China em abril após 'ótima conversa' com Xi

EUA designa Cartel de los Soles, da Venezuela, como organização terrorista

Mais na Exame

Casual

Tássia Magalhães reforça cozinha feminina na nova fase do Nelita

Brasil

Senado vota pauta com impacto fiscal bilionário após indicação de Messias

Carreira

Profissionais colocam qualidade de vida acima do salário, diz estudo

Mercados

Inflação nos EUA e câmbio volátil: o que move os mercados