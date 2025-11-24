Xi telefona para Trump nesta segunda-feira, 24

O presidente da China, Xi Jinping, conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump nesta segunda-feira, 24, segundo a agência estatal Xinhua.

De acordo com o governo chinês, a ligação ocorre após o encontro entre os dois líderes na Coreia do Sul, no fim de outubro, e teve como objetivo avaliar o andamento das relações bilaterais.

Xi afirmou que os dois países devem “manter o impulso” atual nas relações diplomáticas, destacando que os progressos alcançados recentemente precisam ser preservados.

A agência informou que a conversa incluiu discussões sobre Taiwan, um dos temas mais sensíveis nas interações entre Pequim e Washington.

*Com informações da AFP