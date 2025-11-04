Nova premiê do Japão quer 'zero residentes ilegais' com novo plano

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, determinou nesta terça-feira, 4, que seu governo elabore até janeiro um plano de revisão dos regulamentos de imigração e turismo.

O objetivo é alcançar “zero residentes ilegais”, equiparar os custos de vistos aos de outras grandes potências e elevar impostos relacionados ao turismo internacional.

O pedido de Takaichi orienta o governo, “traçando uma linha clara contra a xenofobia”, a elaborar propostas para reforçar os controles migratórios e endurecer as inspeções sobre os status de residência, além de revisar requisitos, categorias e custos dos vistos para alinhá-los aos padrões praticados em outras grandes potências.

Revisão das regras de imigração

O anúncio coincidiu com a primeira reunião ministerial sobre políticas migratórias sob o comando de Takaichi, que assumiu o cargo há duas semanas. A premiê defendeu a construção de uma “sociedade harmoniosa”, em meio ao aumento do número de estrangeiros residentes e ao boom de turismo no país.

De acordo com o porta-voz do governo, Minoru Kihara, a reunião buscou fortalecer o funcionamento do Executivo e “construir uma sociedade segura, protegida, ordenada e inclusiva”, segundo a agência japonesa Kyodo.

O documento divulgado após o encontro reconhece a importância da mão de obra estrangeira para setores afetados pelo envelhecimento populacional e pela baixa natalidade, mas alerta para “atividades ilegais e violações de normas” que geram “mal-estar entre a população”.

Turismo no Japão

Takaichi também ordenou que o governo avalie o aumento de impostos sobre o turismo internacional, com o objetivo de reduzir a concentração de visitantes em grandes centros e estimular o turismo em regiões menos exploradas.

O Japão vive um recorde histórico de visitantes: mais de 30 milhões de turistas estrangeiros chegaram ao país nos primeiros nove meses do ano, segundo dados oficiais.

"Apoiaremos iniciativas adaptadas às condições locais para que possamos equilibrar as boas-vindas aos turistas estrangeiros com a garantia da qualidade de vida dos residentes locais", declarou o ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, Yasushi Kaneko, em declarações à emissora NHK após o encerramento da reunião.

*Com informações da EFE