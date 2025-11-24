Trump diz que visitará China em abril após 'ótima conversa' com Xi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve uma "ótima conversa" com o líder chinês Xi Jinping nesta segunda-feira, 24. O republicano enfatizou que os dois países contam com uma forte relação e que aceitou o convite para visitar Pequim em abril.

A conversa ocorre após o encontro entre os dois líderes na Coreia do Sul, no fim de outubro, e teve como objetivo avaliar o andamento das relações bilaterais.

"Houve um progresso significativo de ambos os lados para manter nossos acordos atualizados e precisos. Agora podemos focar no panorama geral. Para esse fim, o Presidente Xi me convidou para visitar Pequim em abril, convite que aceitei, e retribuí o convite, sendo meu convidado para uma visita de Estado aos EUA no ano que vem. Concordamos que é importante mantermos uma comunicação frequente, o que espero fazer", declarou o presidente americano em uma publicação na rede social Truth Social.

Trump também detalhou que, durante a conversa, foram discutidos diversos tópicos como as negociações pela paz entre Ucrânia e Rússia, compra e venda de soja e outras commodities.

"Acabei de ter uma ótima conversa telefônica com o Presidente Xi Jinping, da China. Discutimos muitos tópicos, incluindo Ucrânia/Rússia, fentanil, soja e outros produtos agrícolas etc. Fizemos um bom e muito importante acordo para nossos agricultores — e ele só tende a melhorar. Nossa relação com a China é extremamente forte! Esta ligação foi uma continuação de nossa reunião muito bem-sucedida na Coreia do Sul, há três semanas".

Relações bilaterais

A mídia estatal da China informou, mais cedo, sobre a conversa telefônica entre os presidentes.

Segundo a agência Xinhua, além de discutirem o conflito na Ucrânia, Xi destacou que a reunificação de Taiwan com a China é um ponto “fundamental” para a estabilidade da ordem internacional.

A publicação também menciona que o líder chinês defendeu avanços nas relações bilaterais com os Estados Unidos, sinalizando uma possível melhora nos laços após o último encontro entre os dois países na Coreia do Sul.