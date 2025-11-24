Mundo

Trump diz que visitará China em abril após 'ótima conversa' com Xi

Em uma conversa por telefone, os dois líderes também discutiram temas como as negociações pela paz entre Rússia e Ucrânia

EUA e China: Trump conversou nesta segunda-feira com Xi Jinping, presidente da China

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15h42.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve uma "ótima conversa" com o líder chinês Xi Jinping nesta segunda-feira, 24. O republicano enfatizou que os dois países contam com uma forte relação e que aceitou o convite para visitar Pequim em abril.

A conversa ocorre após o encontro entre os dois líderes na Coreia do Sul, no fim de outubro, e teve como objetivo avaliar o andamento das relações bilaterais.

"Houve um progresso significativo de ambos os lados para manter nossos acordos atualizados e precisos. Agora podemos focar no panorama geral. Para esse fim, o Presidente Xi me convidou para visitar Pequim em abril, convite que aceitei, e retribuí o convite, sendo meu convidado para uma visita de Estado aos EUA no ano que vem. Concordamos que é importante mantermos uma comunicação frequente, o que espero fazer", declarou o presidente americano em uma publicação na rede social Truth Social.

Trump também detalhou que, durante a conversa, foram discutidos diversos tópicos como as negociações pela paz entre Ucrânia e Rússia, compra e venda de soja e outras commodities.

"Acabei de ter uma ótima conversa telefônica com o Presidente Xi Jinping, da China. Discutimos muitos tópicos, incluindo Ucrânia/Rússia, fentanil, soja e outros produtos agrícolas etc. Fizemos um bom e muito importante acordo para nossos agricultores — e ele só tende a melhorar. Nossa relação com a China é extremamente forte! Esta ligação foi uma continuação de nossa reunião muito bem-sucedida na Coreia do Sul, há três semanas".

Relações bilaterais

A mídia estatal da China informou, mais cedo, sobre a conversa telefônica entre os presidentes.

Segundo a agência Xinhua, além de discutirem o conflito na Ucrânia, Xi destacou que a reunificação de Taiwan com a China é um ponto “fundamental” para a estabilidade da ordem internacional.

A publicação também menciona que o líder chinês defendeu avanços nas relações bilaterais com os Estados Unidos, sinalizando uma possível melhora nos laços após o último encontro entre os dois países na Coreia do Sul.

