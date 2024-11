Xi Jinping defende governança global justa e sustentável no G20

O presidente chinês, Xi Jinping, reforçou a necessidade de um sistema de governança global mais justo e equitativo durante a Sessão II da 19ª Cúpula do G20, realizada nesta segunda-feira, 18, com foco na reforma das instituições de governança global.

O G20 como motor de reformas estruturais

Em seu discurso, Xi destacou que, passados 16 anos desde o lançamento da Cúpula do G20, o bloco enfrenta um momento crucial. Ele enfatizou que, partindo de um novo ponto de partida, o G20 precisa consolidar seus avanços e continuar sendo uma força motriz para melhorar a governança global e impulsionar o progresso da história.

O presidente ressaltou o papel do G20 na promoção de mudanças estruturais nas instituições internacionais. Essas reformas visam refletir melhor as necessidades e interesses de todos os países, com especial atenção para aqueles em desenvolvimento. Ele também sublinhou a importância de fortalecer o senso de comunidade global com um futuro compartilhado, tratando o desenvolvimento mútuo como uma oportunidade e não como um desafio.

As cinco propostas de Xi Jinping para a governança global

Durante a 19ª Cúpula do G20, Xi Jinping apresentou cinco pontos prioritários que abrangem áreas estratégicas:

Governança econômica global: Fortalecer parcerias econômicas globais, melhorar a coordenação de políticas macroeconômicas e combater a corrupção com tolerância zero.

Defesa da cooperação e soluções pacíficas no cenário global

Xi Jinping defendeu que os países desenvolvidos devem apoiar os países em desenvolvimento com financiamento, tecnologia e capacitação, permitindo-lhes enfrentar desafios globais como as mudanças climáticas e a desertificação. Ele enfatizou que a transição para energias limpas deve ser gradual, seguindo o princípio de “estabelecer o novo antes de abolir o velho”.

O presidente também pediu apoio à ONU em esforços pacíficos e eficazes para resolver crises globais. Xi destacou a necessidade de uma solução política para a guerra na Ucrânia e o fim do conflito em Gaza, propondo medidas para aliviar crises humanitárias e apoiar reconstruções pós-guerra.

Conclusão

Encerrando seu discurso, Xi Jinping chamou o G20 a reafirmar seu compromisso com o multilateralismo e a parceria global, destacando o papel central da organização na criação de um mundo mais equitativo e sustentável.