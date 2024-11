Xi Jinping defende ações da china para desenvolvimento sustentável no G20

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que a China está pronta para trabalhar com todas as nações na construção de um mundo justo e focado no desenvolvimento comum. Durante a Sessão I da 19ª Cúpula do G20, dedicada ao tema Combate à Fome e à Pobreza, Xi apresentou as oito ações estratégicas da China para impulsionar o desenvolvimento global.

China no centro do debate global sobre pobreza

Em seu discurso intitulado “Construindo um Mundo Justo de Desenvolvimento Comum”, Xi destacou que o mundo enfrenta transformações sem precedentes, com grandes desafios e oportunidades. Ele reforçou que os líderes do G20, como representantes das maiores economias, têm a responsabilidade de agir com visão ampla, enxergando o mundo como uma comunidade com futuro compartilhado.

Xi relembrou que a China, desde a Cúpula de Hangzhou, colocou o desenvolvimento no centro das discussões de política macroeconômica do G20. Este compromisso foi reforçado na Cúpula do Rio de Janeiro, que adotou o tema “Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável” e anunciou a criação de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Compromisso da China com o multilateralismo e o progresso global

Xi Jinping enfatizou a importância de manter o compromisso com o multilateralismo e de defender o sistema internacional centrado na ONU e na Carta das Nações Unidas. Ele destacou que o desenvolvimento da China é parte integrante do progresso global e que o país já conseguiu tirar 800 milhões de pessoas da pobreza, atingindo as metas da Agenda 2030 antes do prazo.

O presidente destacou que a China adota uma abordagem centrada nas pessoas, priorizando políticas direcionadas, o desenvolvimento de indústrias locais e a promoção da prosperidade comum para garantir que nenhuma região ou indivíduo fique para trás.

As oito ações estratégicas da China

Xi Jinping apresentou oito iniciativas da China para apoiar o desenvolvimento global, reforçando o compromisso do país com o Sul Global e com a modernização inclusiva:

Cooperação de alta qualidade na Iniciativa Cinturão e Rota: Desenvolvimento de redes de conectividade, como a Rota da Seda Verde e Digital.

Desenvolvimento de redes de conectividade, como a Rota da Seda Verde e Digital. Implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global: Criação de um centro de pesquisa para o Sul Global, com foco em pobreza, economia digital e segurança alimentar.

Criação de um centro de pesquisa para o Sul Global, com foco em pobreza, economia digital e segurança alimentar. Apoio ao desenvolvimento na África: Parcerias estratégicas para promover a modernização e o crescimento econômico no continente.

Parcerias estratégicas para promover a modernização e o crescimento econômico no continente. Redução da pobreza e segurança alimentar: Participação ativa na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e organização de conferências sobre perdas alimentares.

Participação ativa na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e organização de conferências sobre perdas alimentares. Ciência aberta para o Sul Global: Facilitação do acesso às inovações tecnológicas em parceria com Brasil, África do Sul e União Africana.

Facilitação do acesso às inovações tecnológicas em parceria com Brasil, África do Sul e União Africana. Cooperação no G20 para o Sul Global: Projetos como o Centro de Pesquisa sobre Empreendedorismo nas Economias do G20.

Projetos como o Centro de Pesquisa sobre Empreendedorismo nas Economias do G20. Plano de Ação Anticorrupção do G20: Apoio à repatriação de fugitivos e recuperação de ativos em parceria com países em desenvolvimento.

Apoio à repatriação de fugitivos e recuperação de ativos em parceria com países em desenvolvimento. Abertura aos países menos desenvolvidos (PMDs): Concessão de isenção tarifária completa para PMDs com relações diplomáticas com a China.

Conclusão

Encerrando seu discurso, Xi Jinping reafirmou o compromisso da China com a construção de um mundo justo, a eliminação da pobreza e a promoção do desenvolvimento sustentável. “Uma jornada de mil léguas começa com o primeiro passo”, declarou, reforçando a importância da cooperação internacional para alcançar esses objetivos.