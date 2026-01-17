IndiGo é multada em US$ 2,4 milhões após crise que cancelou 3.000 voos

O órgão regulador da aviação da Índia aplicou uma multa de US$ 2,4 milhões à IndiGo após o colapso operacional registrado em dezembro. No período, a companhia aérea cancelou quase 3.000 voos e deixou milhares de passageiros retidos - uma das piores crises do setor no país.

Além da penalidade financeira, a autoridade determinou que a IndiGo apresente uma garantia bancária de 500 milhões de rupias (em torno de US$ 5,5 milhões), segundo a Bloomberg. O valor será liberado em etapas, condicionadas à implementação de reformas que envolvem governança, planejamento, elaboração de escalas de trabalho e gestão do risco de fadiga.

O órgão também repreendeu a alta administração da empresa. O CEO da IndiGo, Pieter Elbers, recebeu uma advertência formal, enquanto o COO, Isidro Porqueras, foi alvo de um alerta.

Em comunicado, a companhia confirmou o recebimento da ordem e afirmou estar comprometida em cumprir integralmente as determinações. Segundo a IndiGo, uma análise aprofundada da robustez e da resiliência de seus processos internos está em andamento desde a interrupção das operações.