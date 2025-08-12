Mundo

Xi Jinping afirma a Lula que quer ser exemplo de autossuficiência entre países

Líderes discutiram o conflito Rússia-Ucrânia e o papel fundamental do G20 e do BRICS

Lula e Xi Jinping: líderes discutem parcerias estratégicas entre Brasil e China, focando em questões climáticas e econômicas. (Ricardo Stuckert/PR)

Agência o Globo
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 07h03.

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta terça-feira, em uma ligação telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ambos os países podem servir de exemplo de "autossuficiência" no Sul Global, informou a imprensa estatal do gigante asiático.

Xi afirmou que a China "trabalhará com o Brasil para dar exemplo de unidade e autossuficiência entre os principais países do Sul Global" e para "construir conjuntamente um mundo mais justo e um planeta mais sustentável", segundo a agência pública de notícias Xinhua.

Discussões sobre paz, multilateralismo e COP 30

Os dois líderes "trocaram impressões sobre a atual conjuntura internacional e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia", segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto. Ambos concordaram sobre o papel do G20 e do BRICS na defesa do multilateralismo.

"O presidente Lula reiterou a importância que a China terá para o sucesso da COP 30 e no combate à mudança do clima. O presidente Xi indicou que a China estará representada em Belém por delegação de alto nível e que vai trabalhar com o Brasil para o êxito da conferência", prossegue a nota.

Expansão das relações bilaterais entre Brasil e China

Os chefes de Estado também conversaram sobre as relações bilaterais entre os dois países e "comprometeram-se a ampliar o escopo da cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites". Lula e Xi também manifestaram disposição em "identificar novas oportunidades de negócios entre as duas economias".

