Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus em crise? Entenda o 'abandono' de CR7

Segundo informações da imprensa portuguesa presente no local, Cristiano Ronaldo deixou o estádio em uma van e retornou ao hotel onde a delegação está hospedada. Veículos de comunicação do país também noticiaram que o jato particular do astro tinha uma viagem programada entre Madri e Copenhague para a noite desta quarta-feira. A seleção de Portugal ainda tem dois compromissos pela Liga das Nações nesta Data Fifa.

Repercussão

A situação ganhou repercussão após a vitória portuguesa por 2 a 1 sobre a Noruega, partida na qual Cristiano Ronaldo permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos. Diante dos questionamentos, Jorge Jesus voltou a negar qualquer tipo de conflito com o atacante e revelou detalhes de uma conversa que teve com o jogador.

O treinador português foi categórico ao reafirmar sua autonomia nas decisões da equipe.

“Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele, nem ninguém no futebol”, declarou o comandante da seleção portuguesa.

A saída de Cristiano Ronaldo da concentração aumenta as atenções em torno do ambiente da equipe, especialmente após sua ausência em campo diante da Noruega. Até o momento, porém, a seleção portuguesa e o técnico Jorge Jesus seguem negando a existência de qualquer desentendimento entre o craque e a comissão técnica.

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