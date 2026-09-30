Esporte

Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus em crise? Entenda o 'abandono' de CR7

O treinador português foi categórico ao reafirmar sua autonomia nas decisões da equipe

Jorge Jesus comanda treino de Portugal na Dinamarca (Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

Jorge Jesus comanda treino de Portugal na Dinamarca (Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18h47.

Última atualização em 30 de setembro de 2026 às 18h53.

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Resumo: Cristiano Ronaldo deixou o treinamento da seleção de Portugal nesta quarta-feira e, posteriormente, anunciou sua saída da concentração da equipe. O episódio ocorreu pouco depois de o técnico Jorge Jesus afirmar que não existe qualquer problema com o atacante, embora tenha reforçado que nenhum jogador influencia suas decisões.

 

Cristiano Ronaldo deixou o treinamento de Portugal nesta quarta-feira, pouco depois de o técnico Jorge Jesus afirmar em entrevista coletiva que não existe qualquer problema envolvendo o atacante na seleção.

Apesar disso, o treinador reforçou que nenhum jogador tem influência sobre suas decisões. O camisa 7 chegou a estar no Estádio Parken, em Copenhague, local da atividade, mas foi visto deixando as instalações antes do início dos trabalhos. Mais tarde, o próprio jogador confirmou sua saída da concentração portuguesa.

Segundo informações da imprensa portuguesa presente no local, Cristiano Ronaldo deixou o estádio em uma van e retornou ao hotel onde a delegação está hospedada. Veículos de comunicação do país também noticiaram que o jato particular do astro tinha uma viagem programada entre Madri e Copenhague para a noite desta quarta-feira. A seleção de Portugal ainda tem dois compromissos pela Liga das Nações nesta Data Fifa.

Repercussão

A situação ganhou repercussão após a vitória portuguesa por 2 a 1 sobre a Noruega, partida na qual Cristiano Ronaldo permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos. Diante dos questionamentos, Jorge Jesus voltou a negar qualquer tipo de conflito com o atacante e revelou detalhes de uma conversa que teve com o jogador.

O treinador português foi categórico ao reafirmar sua autonomia nas decisões da equipe.

Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele, nem ninguém no futebol”, declarou o comandante da seleção portuguesa.

A saída de Cristiano Ronaldo da concentração aumenta as atenções em torno do ambiente da equipe, especialmente após sua ausência em campo diante da Noruega. Até o momento, porém, a seleção portuguesa e o técnico Jorge Jesus seguem negando a existência de qualquer desentendimento entre o craque e a comissão técnica.

Perguntas e respostas

1. O que aconteceu com Cristiano Ronaldo nesta quarta-feira?
Cristiano Ronaldo deixou o treinamento da seleção de Portugal e posteriormente anunciou sua saída da concentração da equipe.

2. Onde acontecia a atividade da seleção portuguesa?
O treinamento era realizado no Estádio Parken, em Copenhague, na Dinamarca.

3. O que disse Jorge Jesus sobre a situação de Cristiano Ronaldo?
O treinador afirmou que não existe nenhum problema com o atacante dentro da seleção portuguesa.

4. Qual frase de Jorge Jesus ganhou destaque na entrevista?
O técnico declarou que “nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele, nem ninguém no futebol”.

5. O que motivou os questionamentos sobre a relação entre Ronaldo e a comissão técnica?
A ausência do craque na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, partida em que permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos.

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