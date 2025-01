Voo da FAB com brasileiros deportados pelos EUA chega a Belo Horizonte

Os 88 brasileiros deportados pelos Estados Unidos chegaram na noite do sábado,25, ao Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Os brasileiros foram transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB) em uma aeronave KC-30.

Na noite de sexta-feira, 24, um avião vindo dos Estados Unidos pousou em Manaus para uma conexão, mas passou por problemas técnicos. O governo brasileiro criticou o que chamou de tentativa dos Estados Unidos de manter cidadãos brasileiros algemados durante o voo de deportação para o Brasil. Por orientação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a Polícia Federal recepcionou os brasileiros em Manaus e determinou que os representantes do governo norte-americano retirassem as algemas.

A aeronave, um KC-30, posou na capital do Amazonas na tarde deste sábado para realizar o transporte dos deportados. A Força Aérea disponibilizou também profissionais de saúde para acompanhamento dos deportados, durante o trajeto até o Aeroporto de Confins.

O retorno de imigrantes ilegais ao Brasil ocorre com base em um acordo firmado com Washington em 2017, durante o governo de Michel Temer. O objetivo é viabilizar o repatriamento de pessoas que ingressaram ilegalmente nos EUA, foram processadas e não têm direito a recurso. O Itamaraty esclareceu que a vinda desses brasileiros, porém, não tem relação com as novas medidas migratórias de Trump.

Pelo acordo, as aeronaves trazem de volta quem já não tem mais como recorrer à Justiça americana. O objetivo é evitar que essas pessoas permaneçam em presídios. De forma geral, são pessoas detidas nos EUA por estarem em situação irregular. O governo brasileiro não aceita a inclusão, nos voos, daqueles com possibilidade de revisão de sentença.

Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos afirmou que os cidadãos brasileiros do voo de repatriação estão sob custódia das autoridades brasileiras.