Trump libera envio de bombas de 2 mil libras para Israel, revertendo bloqueio de Biden

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, agradeceu o presidente dos Estados Unidos,

Donald Trump, neste domingo, 26, por autorizar a liberação de uma remessa de bombas de 2.000 libras para Israel, que havia sido interrompida anteriormente pelo governo de Joe Biden devido à preocupação com o impacto que elas poderiam ter sobre a população civil da Faixa de Gaza. Esses artefatos podem atravessar concreto e metal espessos, criando um amplo raio de explosão.

“Obrigado, presidente Trump, por mais uma demonstração de liderança ao liberar o carregamento crucial de defesa para Israel”, disse Saar no X, acrescentando que a região é mais segura quando "Israel tem o que precisa para se defender".

