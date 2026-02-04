Flamengo x Internacional: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Flamengo entra em campo buscando reação após três derrotas seguidas. A equipe perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians e estreou no Brasileirão com derrota por 2 a 1 para o São Paulo, fora de casa.

O Internacional também tenta recuperação. O time gaúcho foi derrotado pelo Athletico por 1 a 0, em casa, na estreia, e busca o primeiro ponto na competição. A equipe se apoia no desempenho no Estadual, que terminou com liderança geral e vaga nas quartas de final.

Onde assistir a Flamengo x Internacional

A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere.

Que horas é o jogo entre Flamengo x Internacional?

A partida acontece essa quarta-feira, 4, às 19h, no Maracanã.

Escalações prováveis

Flamengo

Rossi; Royal (Varela), Vitão (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro.

Técnico: Filipe Luís

Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Victor Gabriel (Félix Torres), Mercado e Bernabei; Ronaldo (Villagra), Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Técnico: Paulo Pezzolano