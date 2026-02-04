Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Putin afirma que aliança entre Rússia e China é fator de estabilidade global

Declaração ocorre enquanto EUA indicam avanço em negociações para encerrar guerra na Ucrânia

Rússia e China: Putin afirma que parceria com Pequim contribui para a estabilidade internacional (Greg Baker-Pool/Getty Images)

Rússia e China: Putin afirma que parceria com Pequim contribui para a estabilidade internacional (Greg Baker-Pool/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09h54.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a aliança entre Rússia e China representa um “fator de estabilidade” no cenário internacional atual.

A declaração foi feita durante uma videoconferência com o presidente chinês, Xi Jinping, segundo vídeo divulgado pelo governo russo.

De acordo com Putin, a parceria entre Moscou e Pequim ganha relevância em um contexto de “turbulência crescente” no cenário global. Os dois países mantêm laços econômicos, diplomáticos e militares, aprofundados desde a invasão russa da Ucrânia, em 2022.

A relação bilateral inclui cooperação estratégica no comércio e na área energética. A China é hoje a principal compradora de combustíveis fósseis russos, tornando-se um parceiro comercial central para Moscou diante das sanções impostas por países ocidentais.

Xi Jinping e Vladimir Putin vêm mantendo contato frequente. Em 31 de dezembro, os líderes trocaram mensagens de felicitações pelo Ano Novo. Em setembro, reuniram-se em Pequim, e, em maio, Xi realizou uma visita oficial a Moscou.

A agência estatal chinesa Xinhua confirmou a realização da videoconferência, sem divulgar detalhes adicionais do conteúdo tratado entre os presidentes.

O encontro ocorre em um momento em que o governo dos Estados Unidos afirma estar mais próximo de alcançar um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia. Paralelamente, delegações da Rússia e da Ucrânia iniciam nesta quarta-feira uma nova rodada de negociações em Abu Dhabi, com a presença de representantes norte-americanos.

*Com informações da AFP 

Acompanhe tudo sobre:RússiaChinaXi JinpingVladimir Putin

Mais de Mundo

Passagem de Rafah é suspensa após Israel alegar falta de coordenação da OMS

A conversa entre Petro e Trump em cinco pontos

Rússia retoma ataques em larga escala contra Ucrânia durante onda de frio

Musk chama presidente da Espanha de ‘tirano’ por plano de restringir redes

Mais na Exame

Mundo

Passagem de Rafah é suspensa após Israel alegar falta de coordenação da OMS

Ciência

Tempestade solar deve atingir a Terra nos próximos dias

Carreira

‘O que fideliza e encanta é o cuidado’: tecnologia brasileira propõe novo modelo de saúde integrada

Future of Money

Por que o bitcoin caiu para US$ 73 mil? Especialistas revelam motivos