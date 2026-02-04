Putin afirma que aliança entre Rússia e China é fator de estabilidade global

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a aliança entre Rússia e China representa um “fator de estabilidade” no cenário internacional atual.

A declaração foi feita durante uma videoconferência com o presidente chinês, Xi Jinping, segundo vídeo divulgado pelo governo russo.

De acordo com Putin, a parceria entre Moscou e Pequim ganha relevância em um contexto de “turbulência crescente” no cenário global. Os dois países mantêm laços econômicos, diplomáticos e militares, aprofundados desde a invasão russa da Ucrânia, em 2022.

A relação bilateral inclui cooperação estratégica no comércio e na área energética. A China é hoje a principal compradora de combustíveis fósseis russos, tornando-se um parceiro comercial central para Moscou diante das sanções impostas por países ocidentais.

Xi Jinping e Vladimir Putin vêm mantendo contato frequente. Em 31 de dezembro, os líderes trocaram mensagens de felicitações pelo Ano Novo. Em setembro, reuniram-se em Pequim, e, em maio, Xi realizou uma visita oficial a Moscou.

A agência estatal chinesa Xinhua confirmou a realização da videoconferência, sem divulgar detalhes adicionais do conteúdo tratado entre os presidentes.

O encontro ocorre em um momento em que o governo dos Estados Unidos afirma estar mais próximo de alcançar um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia. Paralelamente, delegações da Rússia e da Ucrânia iniciam nesta quarta-feira uma nova rodada de negociações em Abu Dhabi, com a presença de representantes norte-americanos.

*Com informações da AFP