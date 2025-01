Voo com brasileiros deportados dos EUA cumpre acordo de 2017 e não tem relação com medidas de Trump

A primeira leva de brasileiros deportados dos Estados Unidos após a posse do presidente Donald Trump, no último dia 20, chega ao aeroporto de Belo Horizonte na noite desta sexta-feira, 22. Segundo o Itamaraty, há 88 brasileiros a bordo da aeronave.

O Itamaraty esclareceu que a vinda desses brasileiros, porém, não tem relação com as novas medidas migratórias de Trump. O voo com é fruto ainda de um acordo firmado por Washington com o Brasil em 2017, quando Trump iniciou seu primeiro mandato na Casa Branca, na gestão do ex-presidente Michel Temer.

Pelo acordo, as aeronaves trazem de volta quem já não tem mais como recorrer à Justiça americana. O objetivo é evitar que essas pessoas permaneçam em presídios. De forma geral, são pessoas detidas nos EUA por estarem em situação irregular. O governo brasileiro não aceita a inclusão, nos voos, daqueles com possibilidade de revisão de sentença.

Segundo a Casa Branca, as autoridades já prenderam "538 imigrantes ilegais" de diferentes nacionalidades e deportaram "centenas" desde o início do novo mandato de Trump, números que seriam relativamente modestos para os EUA, em uma possível indicação, de acordo com o jornal Washington Post, de que a retórica de força superou até agora a capacidade do governo de cumprir os elevados objetivos do presidente. Por sua vez, Tom Homan, czar da fronteira de Trump, afirmou que mais de 3 mil pessoas com antecedentes criminais foram presas nos primeiros dias da administração, um número maior que o divulgado pela Casa Branca.