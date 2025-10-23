Um socialista em NY? Mamdani promete aluguel baixo e ônibus grátis

O candidato democrata Zohran Mamdani, de 34 anos, compete nas eleições para a prefeitura de Nova York com uma série de promessas para reduzir o custo de vida na cidade, uma das mais caras do mundo.

A eleição será realizada em 4 de novembro. Se eleito, Mamdani poderá ser o primeiro prefeito socialista da maior metrópole americana. Ele lidera as últimas pesquisas, com cerca de 40% dos votos e disputa com Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York.

A lista de promessas inclui preços acessíveis para aluguéis, creches e ônibus gratuitos e aumentos no salário mínimo.

Nascido em Campala, na Uganda, Mamdani imigrou para os EUA aos 7 anos, e ingressou na carreira política em 2020.

Em junho desse ano, venceu as eleições primárias e se tornou o candidato democrata para as eleições ao cargo de prefeito, em novembro.

Veja aqui suas propostas, que prometem reduzir drasticamente o custo de vida em Nova York, em diversas áreas.

Moradia acessível

O candidato fez sua campanha defendendo diversas medidas que aumentariam a qualidade de vida e reduziriam os gastos de muitos novaiorquinos.

Dentre elas, ele promete congelar o preço dos aluguéis, fonte de moradia de 69% de todos os habitantes da cidade.

Os preços de aluguéis tiveram aumentos drásticos da pandemia para cá. De acordo com dados oficiais da controladoria de Nova York, os custos aumentaram em até 17% no pós-pandemia, gerando uma grande crise de moradia.

Ainda nesse tópico, Mamdani promete proteger inquilinos: diz que o governo realizará manutenções em residências alugadas no caso de proprietários negligentes, que receberiam a conta depois, sem custo para quem aluga.

Em casos mais extremos de negligência, o governo poderia tomar posse da propriedade dos proprietários.

Também promete melhorar os canais de reclamação, como a central 311, que lida com casos não-emergenciais relacionados a serviços, incluindo moradia.

Ele promete ainda a construção de moradias mais acessíveis, administradas pela própria prefeitura, para reduzir os preços. O candidato planeja construir 200.000 tais moradias até 2030.

Mercados municipais

Além disso, o democrata propõe mercados públicos, que venderiam produtos a preços mais baixos, por não terem fins lucrativos.

Por não terem que se preocupar com aluguéis e nem taxas sobre a propriedade, a economia desses custos adicionais também afetaria o consumidor diretamente.

A medida seria um passo significativo para cumprir suas promessas de redução do custo de vida. De acordo com a proposta, cerca de 9 em 10 novaiorquinos dizem que o preço de alimentos e demais produtos essenciais sobe mais rapidamente do que seus salários.

O plano inicial de Mamdani envolve a abertura de cinco desses mercados, nos principais bairros da cidade.

Apesar de ser apoiada por quase dois terços dos nova-iorquinos, a medida atrai fortes críticas, especialmente dos donos de grandes franquias de supermercados.

Dentre eles está John Catstimatidis, dono da rede Gristedis, que ameaçou fechar as operações na cidade caso Mamdani seja eleito.

“Ele tem um sorriso maravilhoso e um grande dom para falar”, disse Catsimatidis, que apoia vocalmente Donald Trump, ao canal CNBC. “Mas não tem a menor ideia de como funciona o mundo real.”

Creches e ônibus sem taxas

Duas outras propostas para reduzir o custo de vida em Nova Iorque são creches e viagens de ônibus gratuitas.

O custo de criar crianças em Nova York aumenta constantemente – e os altos custos levam milhares de mulheres a deixar seus empregos para cuidar das crianças. O custo de creches privadas pode atingir 4.000 dólares por mês.

Famílias da classe trabalhadora esticam seus salários para cobrir, ao menos, 2.000 dólares em custos com seus filhos pequenos todo mês.

Ao mesmo tempo, devido aos elevados custos, profissionais da área também são forçados a fechar seus serviços.

Em entrevista ao New York Times, Doris Irizarry, que coordenava uma creche em sua própria casa em Nova York há 25 anos foi forçada a fechar, pois ganhava apenas três dólares por hora por cada uma das seis crianças que ainda atendiam.

Além disso, os ônibus da cidade são os mais lentos do país e seus preços continuam a aumentar. A passagem custa atualmente US$ 2,90.

De acordo com dados do jornal americano The Nation, um em cinco novaiorquinos estava tendo dificuldades para lidar com o preço das passagens.

Mamdani promete tornar ambos os serviços gratuitos – creches de graça para crianças de 6 semanas a 5 anos e viagens de ônibus gratuitas.

Também promete aumentar o salário de funcionários em creches, e melhorar a infraestrutura dos ônibus, investindo mais em corredores e áreas de parada, para que ônibus estacionados não causem engarrafamentos.