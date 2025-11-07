Varejo dos EUA projeta menor número de contratações desde a Grande Recessão

As contratações temporárias no varejo dos Estados Unidos para o período de festas de fim de ano devem atingir o menor nível em pelo menos 15 anos, de acordo com projeção divulgada pela Federação Nacional do Varejo (NRF). A entidade prevê entre 265 mil e 365 mil vagas sazonais, número inferior ao registrado em 2024, quando as empresas contrataram 442 mil trabalhadores temporários.

O CEO da NRF, Matthew Shay, afirmou à CNBC, que o cenário reflete o enfraquecimento do mercado de trabalho e a postura mais cautelosa das empresas diante de custos mais altos e incertezas econômicas.

Segundo o economista-chefe da federação, Mark Mathews, parte das contratações pode ter sido antecipada para eventos promocionais em outubro mas, de modo geral, os varejistas têm buscado conter despesas em função das tarifas e das pressões inflacionárias.

Desaceleração nas contratações

Apesar da redução nas vagas, a NRF projeta recorde de gastos nas festas de fim de ano, estimados entre US$ 1,1 trilhão e US$ 1,2 trilhão nos períodos de 1º de novembro e 31 de dezembro — a primeira vez em que o total deve ultrapassar US$ 1 trilhão. A estimativa representa crescimento de 3,7% a 4,2% em relação ao mesmo período de 2024, embora ligeiramente abaixo do avanço de 4,3% observado no ano passado.

A entidade avalia que, mesmo em meio à baixa confiança do consumidor, inflação persistente e prolongada paralisação do governo, as famílias tendem a priorizar os gastos com o fim de ano, compensando reduções em outras áreas do orçamento.

O relatório da NRF aponta que este será o quarto menor volume de contratações desde 2000, ficando atrás apenas dos anos de 2009, 2010 e 2012 — períodos imediatamente posteriores à Grande Recessão.

Incertezas econômicas

Os dados da federação coincidem com outros sinais de desaceleração do mercado de trabalho. Em outubro, a empresa de recolocação Challenger, Gray & Christmas registrou 153 mil anúncios de demissões, o maior número para o mês desde 2003 e 175% acima do mesmo período de 2024. Segundo o levantamento, 2025 já é o pior ano em cortes de empregos desde 2009.

Por outro lado, dados da ADP indicaram crescimento líquido de 42 mil vagas no setor privado em outubro, revertendo dois meses consecutivos de perdas.

Na avaliação de Mathew Shat, CEO da NRF, o ritmo mais lento de contratações reflete o ambiente de incerteza e as mudanças estruturais no mercado de trabalho, como a aposentadoria da geração Baby Boomer e as restrições à imigração implementadas pelo presidente Donald Trump.

Com isso, ele acrescentou que a recente onda de investimentos em inteligência artificial tem sustentado parte da atividade econômica, mas pode estar mascarando fragilidades.