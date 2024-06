Ultradireita avança, mas partidos do centro devem manter a maioria no Parlamento Europeu

Partidos de centro (num bloco formado por centro-direita, centro-esquerda e liberais) devem manter o controle do Parlamento Europeu, segundo a projeção inicial fornecida pela União Euorpeia. A eleição terminou neste domingo, 9, na Europa.

Os números indicam ainda que os grupos de ultradireita devem conquistar mais espaço, mas sem ter força para assumir o controle do Parlamento, que seguirá com os partidos de centro.

De acordo com a projeção da União Europeia, o Partido Popular Europeu (PPE, centro-direita) continuaria como a maioria do Legislativo, com 181 assentos (um a menos do que nas eleições de 2019). Já os social-democratas alcançariam 135 e os liberais do Renew teriam 82. Juntos, eles formariam um bloco com de 389 cadeiras.

Já o grupo de ultradireita deve somar 133 assentos. Com o grupo Conservadores e Reformistas, liderado pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, 71 vagas devem ser conquistads. São nove assentos a mais do que na eleição de 2019. Outro representante da ultradireita, o Identidade e Democracia (ID), que inclui o partido da francesa Marine Le Pen, deve ficar com 62 cadeiras. Somados, chegam aos 133 assentos.

Esses dados são calculados com estimativas baseadas nos votos de 11 países que já encerraram suas votações, como Alemanha, França e Espanha, e nas mais recentes pesquisas de intenção de voto de 16 países.

As últimas urnas foram fechadas na Itália às 18h no horário de Brasília.