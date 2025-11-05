Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Vídeo registra momento que presidente do México é assediada na rua

Suspeito foi detido pelos seguranças de Claudia Sheinbaum

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09h45.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, sofreu assédio sexual por um homem durante um evento na Cidade do México, nesta quarta-feira, 5. 

Um vídeo registrou o momento em que o suspeito se aproxima da presidente e tenta beijá-la no pescoço enquanto ela estava de costas cumprimentando os cidadãos. Os seguranças de Sheinbaum agem rapidamente e impedem o homem de se aproximar ainda mais.

Segundo a EFE, autoridades confirmaram que o suspeito, Uriel Rivera Martínez, foi detido e encaminhado à Promotoria de Crimes Sexuais da cidade.

Uma pesquisa do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), de 2024, mostra que mulheres no México sofrem cinco veze mais assédios sexuais ou tentativas de estupros que os homens no país.

Segundo o instituto, mais de 70% das mexicanas maiores de 15 anos já sofreram algum tipo de violência, seja psicológica (52%), física (35%) ou sexual (48%).

Apesar do número, autoridades estimam que mais de 90% dos casos não são denunciados.

 

Acompanhe tudo sobre:Cidade do MéxicoMéxicoAssédio sexual

Mais de Mundo

Quem é Zohran Mamdani, novo prefeito socialista de Nova York

Shutdown: paralisação do governo dos EUA já é a mais longa da história

Suprema Corte analisa tarifas de Trump contra mundo e o Brasil nesta quarta

Argentina precisa baixar juros e apoiar setor privado, diz CEO da Scania

Mais na Exame

Carreira

Duolingo: como a IA multiplicou a produtividade sem cortar empregos

Future of Money

BTG amplia oferta de carteiras recomendadas de criptomoedas

Mercados

RD Saúde (RADL3) avança na abertura de lojas e tem alta de 19% no lucro no 3º tri

Inteligência Artificial

Amazon processa Perplexity por IA que faz compras em nome de usuários