Vídeo registra momento que presidente do México é assediada na rua

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, sofreu assédio sexual por um homem durante um evento na Cidade do México, nesta quarta-feira, 5.

Um vídeo registrou o momento em que o suspeito se aproxima da presidente e tenta beijá-la no pescoço enquanto ela estava de costas cumprimentando os cidadãos. Os seguranças de Sheinbaum agem rapidamente e impedem o homem de se aproximar ainda mais.

WATCH: A drunk man managed to get very close to Mexican President Claudia Sheinbaum during a public event, touching her before officials intervened. pic.twitter.com/u5yNQ8ATES — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

Segundo a EFE, autoridades confirmaram que o suspeito, Uriel Rivera Martínez, foi detido e encaminhado à Promotoria de Crimes Sexuais da cidade.

Uma pesquisa do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), de 2024, mostra que mulheres no México sofrem cinco veze mais assédios sexuais ou tentativas de estupros que os homens no país.

Segundo o instituto, mais de 70% das mexicanas maiores de 15 anos já sofreram algum tipo de violência, seja psicológica (52%), física (35%) ou sexual (48%).

Apesar do número, autoridades estimam que mais de 90% dos casos não são denunciados.