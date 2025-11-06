Após agressão, presidente do México cria plano nacional contra abuso sexual

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quinta-feira um plano nacional para combater o "abuso sexual", incentivando denúncias e punições para esse tipo de crime.

Após ser vítima de uma agressão sexual por um homem durante caminhada na terça-feira no centro histórico da Cidade do México, Sheinbaum determinou uma revisão das legislações nos 32 estados do país para garantir que esses crimes sejam tratados como infrações penais.

"45% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso no México. Que isso que aconteceu sirva para que as mulheres realmente não se sintam sozinhas em uma situação de assédio, de abuso (...) e, para isso, é preciso haver instituições e um governo que as apoiem", declarou a presidente do México, em coletiva de imprensa nesta manhã.

Embora muitas mulheres ainda temam denunciar casos de abuso à polícia, já foram registradas mais de 25 mil ocorrências de assédio sexual no país em 2025, segundo um balanço divulgado por Citlalli Hernández, a ministra da Mulher.

A chefe da pasta ressaltou que, embora 19 dos 32 estados mexicanos já incluam esses crimes em seus códigos penais, as punições são, em grande parte, vagas. Por isso, o governo buscará fortalecer e unificar as legislações em âmbito nacional.

Crime de assédio contra Sheinbaum

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, sofreu assédio sexual por um homem durante evento na Cidade do México, nesta terça-feira.

Um vídeo registrou o momento em que o suspeito se aproxima da presidente e tenta beijá-la no pescoço enquanto ela estava de costas cumprimentando os cidadãos. Os seguranças de Sheinbaum agem rapidamente e impedem o homem de se aproximar ainda mais.

WATCH: A drunk man managed to get very close to Mexican President Claudia Sheinbaum during a public event, touching her before officials intervened. pic.twitter.com/u5yNQ8ATES — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

Segundo a EFE, autoridades confirmaram que o suspeito, Uriel Rivera Martínez, foi detido e encaminhado à Promotoria de Crimes Sexuais da cidade.

Uma pesquisa do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), de 2024, mostra que mulheres no México sofrem cinco veze mais assédios sexuais ou tentativas de estupros que os homens no país.

Segundo o instituto, mais de 70% das mexicanas maiores de 15 anos já sofreram algum tipo de violência, seja psicológica (52%), física (35%) ou sexual (48%).

Apesar do número, autoridades estimam que mais de 90% dos casos não são denunciados.