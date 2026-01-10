Vídeo: incêndios na Patagônia devastam florestas e colocam Argentina em alerta

Incêndios florestais avançaram sobre áreas da Patagônia argentina, um dos destinos turísticos mais populares do país. Desde a última segunda-feira, o fogo destruiu extensas áreas de mata, imóveis e forçando pessoas a deixarem a região. Segundo autoridades locais, cerca de 3 mil hectares de floresta já foram consumidos pelas chamas, impulsionadas por condições severas de seca e ventos fortes.

As áreas mais afetadas ficam na Comarca Andina, no coração da Cordilheira dos Andes, incluindo os municípios de El Bolsón, Lago Puelo e El Hoyo, conhecidos por suas montanhas, lagos e trilhas frequentadas por turistas.

O governo da província de Chubut informou que helicópteros, aviões anfíbios e aeronaves-tanque estão sendo utilizados no combate ao fogo. No entanto, grandes colunas de fumaça têm dificultado a visibilidade e comprometido o trabalho das equipes em solo.

🚨 Horrific images coming out of Chubut Province in Patagonia Argentina. The forest fire is completely out of control and has now reached Route 40. At least 3,000 tourists had to be evacuated this week from several forest areas near the Andes mountains in Chubut province, in… pic.twitter.com/LXrx1VVor1 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 9, 2026

Em publicação pelo X neste sábado, 10, o governador Ignacio Torres alertou que “as próximas 48 horas são vitais” e pediu que a população permaneça em estado de alerta. Ele afirmou que mais de 3 mil turistas foram retirados da área do balneário de Puerto Patriada, além de dezenas de moradores locais.

De acordo com Torres, ao menos oito aeronaves atuam em diferentes frentes do incêndio na Argentina, com apoio adicional de brigadistas vindos do Chile e da província argentina de Córdoba. Quase 500 pessoas, entre bombeiros, equipes de resgate, forças de segurança e pessoal de apoio, participam da operação, que já enfrenta focos que consumiram mais de 5.500 hectares de campos e florestas nativas.

LAS PRÓXIMAS 48 HORAS SON CLAVES PARA CONTENER EL INCENDIO Frente a los pronósticos que marcan un fin de semana con condiciones climáticas adversas en la Cordillera, sabemos que las próximas 48 horas son vitales para terminar de contener el fuego, fundamentalmente en el incendio… pic.twitter.com/yXdvSOWvfS — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 10, 2026

Entre as ações prioritárias estão o reforço de aceiros, o resfriamento de pontos críticos e a abertura e ampliação de estradas para facilitar o acesso das equipes.

Os incêndios florestais são recorrentes no verão argentino, entre dezembro e março, período marcado por altas temperaturas, ventos intensos e escassez de chuvas. O Serviço Nacional de Manejo do Fogo da Argentina emitiu alerta vermelho para risco extremo de incêndios em oito províncias do centro e do sul do país.