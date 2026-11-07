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Venezuelano é preso perto da Casa Branca após dizer que queria matar Trump

Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, suspeito estava em um carro roubado com três armas e dezenas de cartuchos de munição

Trump: O homem, identificado como Ronny Chrinos, foi detido na quinta-feira (Brendan Smialowski/AFP)

Trump: O homem, identificado como Ronny Chrinos, foi detido na quinta-feira (Brendan Smialowski/AFP)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 09h44.

Última atualização em 7 de novembro de 2026 às 09h46.

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Contexto27s

Um imigrante venezuelano em situação irregular foi preso perto da Casa Branca após afirmar que queria matar o presidente Donald Trump. O homem foi abordado pelo Serviço Secreto, que encontrou armas e munições em seu veículo. O caso ocorreu em meio ao reforço das medidas de segurança durante o segundo mandato de Trump.

Um imigrante venezuelano em situação irregular nos Estados Unidos foi preso pelo Serviço Secreto nas proximidades da Casa Branca, em Washington, após afirmar que pretendia matar o presidente Donald Trump.

Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), o suspeito disse ter ouvido vozes que o orientavam a assassinar o presidente americano.

O homem, identificado como Ronny Chrinos, foi detido na quinta-feira, de acordo com um comunicado divulgado pelo DHS na sexta-feira. A prisão ocorreu após agentes do Serviço Secreto abordarem o veículo em que ele estava, nas proximidades da residência presidencial.

Durante a abordagem, os agentes encontraram três armas de fogo e dezenas de cartuchos de munição dentro do carro, que havia sido roubado. As informações foram divulgadas pelas autoridades americanas.

De acordo com o DHS, o venezuelano teria entrado ilegalmente nos Estados Unidos em março de 2024, após atravessar a fronteira com o México.

Segurança é reforçada no entorno da Casa Branca

A prisão ocorreu em meio ao reforço das medidas de segurança nas proximidades da Casa Branca durante o segundo mandato de Trump.

A região, que concentra a residência oficial e o principal local de trabalho do presidente americano, registrou outros incidentes de segurança nos últimos dois anos.

O Serviço Secreto é o órgão federal responsável pela proteção do presidente dos Estados Unidos, de outras autoridades e de instalações presidenciais.

O comunicado divulgado pelo DHS não detalhou quais acusações formais poderão ser apresentadas contra o venezuelano, nem informou os próximos passos do caso.

Com informações da AFP.

Perguntas frequentes

Quem é o venezuelano preso perto da Casa Branca? ＋

O suspeito foi identificado como Ronny Chrinos, um imigrante venezuelano que, segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, estava em situação migratória irregular no país.

Por que o venezuelano foi preso? ＋

Segundo as autoridades americanas, o homem afirmou durante uma abordagem que havia ouvido vozes que o mandavam matar o presidente Donald Trump. Os agentes também encontraram armas e munições no veículo em que ele estava.

Onde ocorreu a prisão? ＋

A prisão ocorreu nas proximidades da Casa Branca, em Washington, D.C., após agentes do Serviço Secreto se aproximarem do veículo do suspeito.

Quais armas foram encontradas com o suspeito? ＋

De acordo com o Departamento de Segurança Interna, os agentes encontraram três armas de fogo e dezenas de cartuchos de munição dentro de um veículo roubado.

Quando o venezuelano entrou nos Estados Unidos? ＋

Segundo o DHS, o suspeito teria entrado ilegalmente no território americano em março de 2024, pela fronteira com o México.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Donald Trump

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