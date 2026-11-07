Venezuelano é preso perto da Casa Branca após dizer que queria matar Trump

Um imigrante venezuelano em situação irregular nos Estados Unidos foi preso pelo Serviço Secreto nas proximidades da Casa Branca, em Washington, após afirmar que pretendia matar o presidente Donald Trump.

Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), o suspeito disse ter ouvido vozes que o orientavam a assassinar o presidente americano.

O homem, identificado como Ronny Chrinos, foi detido na quinta-feira, de acordo com um comunicado divulgado pelo DHS na sexta-feira. A prisão ocorreu após agentes do Serviço Secreto abordarem o veículo em que ele estava, nas proximidades da residência presidencial.

Durante a abordagem, os agentes encontraram três armas de fogo e dezenas de cartuchos de munição dentro do carro, que havia sido roubado. As informações foram divulgadas pelas autoridades americanas.

De acordo com o DHS, o venezuelano teria entrado ilegalmente nos Estados Unidos em março de 2024, após atravessar a fronteira com o México.

Segurança é reforçada no entorno da Casa Branca

A prisão ocorreu em meio ao reforço das medidas de segurança nas proximidades da Casa Branca durante o segundo mandato de Trump.

A região, que concentra a residência oficial e o principal local de trabalho do presidente americano, registrou outros incidentes de segurança nos últimos dois anos.

O Serviço Secreto é o órgão federal responsável pela proteção do presidente dos Estados Unidos, de outras autoridades e de instalações presidenciais.

O comunicado divulgado pelo DHS não detalhou quais acusações formais poderão ser apresentadas contra o venezuelano, nem informou os próximos passos do caso.

Com informações da AFP.