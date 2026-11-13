Ibovespa sobe com fiscal no radar e avança 2,35% na semana; dólar supera ganho, com 2,66%

O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, 13, e encerrou a semana com valorização de 2,35%. O principal índice acionário da B3 avançou 0,66%, aos 172.457,76 pontos, após oscilar entre a mínima de 171.132,24 e a máxima de 172.715,49 pontos. O volume financeiro somou R$ 18,7 bilhões.

As ações da Petrobras e do Itaú, assim como companhias mais expostas ao mercado interno ajudaram a sustentar o avanço do Ibovespa. No campo fiscal, a atenção ficou voltada à proposta de ajuste das contas públicas para 2027. Apesar de ainda haver incertezas sobre a capacidade do governo de conter o endividamento, a apresentação do texto foi interpretada por investidores como um primeiro passo para discutir a redução das despesas.

Entre os grandes bancos, Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4) avançaram 1,40% e 1,42%, respectivamente. O Santander (SANB11) também fechou no positivo, com alta de 0,04%. Na contramão, o Banco do Brasil (BBAS3) recuou 2,45%, ampliando as perdas pelo segundo pregão consecutivo em meio à repercussão do balanço do terceiro trimestre, enquanto o BTG Pactual (BPAC11) caiu 0,26%.

O desempenho do Banco do Brasil continua pressionado pela piora da qualidade da carteira de crédito, especialmente no agronegócio, e pela perspectiva de novas provisões para perdas. A possibilidade de deterioração adicional dos indicadores de inadimplência também permanece no radar dos investidores.

Entre as maiores altas do Ibovespa, destaque para Magazine Luiza (MGLU3), com avanço de 10,47%, seguida por Cosan (CSAN3), que subiu 8,77%, Minerva (BEEF3), com alta de 7,23%, GPA (PCAR3), que avançou 7,11%, e Hapvida (HAPV3), com valorização de 6,77%.

Já na ponta oposta, a CSN (CSNA3) liderou as perdas, com recuo de 12,06%. Na sequência, apareceram Positivo (POSI3), que caiu 6,53%, Azzas 2154 (AZZA3), com baixa de 5,86%, Méliuz (CASH3), que recuou 4%, e Natura (NATU3), com queda de 3,75%.

Dólar fica estável no dia, mas sobe 2,66% na semana

O dólar à vista encerrou praticamente estável nesta sexta-feira, com ligeira alta de 0,05%, cotado a R$ 5,655. Durante a sessão, a moeda americana oscilou entre R$ 5,632 e R$ 5,667.

Apesar da estabilidade no pregão, o câmbio acumulou valorização de 2,66% na semana. Na quinta-feira, 12, a divisa havia avançado 1,62%, a R$ 5,652, alcançando o maior patamar em 17 meses.

No cenário doméstico, os investidores acompanharam as discussões sobre o pacote de ajuste fiscal para 2027 e a busca do governo por medidas capazes de conter o avanço das despesas. No exterior, a perspectiva de juros americanos elevados por mais tempo também contribuiu para sustentar o dólar frente a outras moedas.

Para Josias Bento, especialista em mercado de capitais e sócio da GT Capital, a discussão mais concreta sobre o ajuste fiscal representa um sinal positivo, mas ainda não é suficiente para mudar estruturalmente a percepção de risco do país.

"Embora o início de uma discussão mais concreta sobre ajuste fiscal seja positivo para a percepção de risco do país, esse movimento ainda não se traduziu em uma melhora efetiva dos preços dos ativos. Na minha opinião, o mercado precisa de medidas consistentes e, principalmente, de sinais concretos de compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Por enquanto, qualquer otimismo em relação ao cenário doméstico precisa ser visto com cautela", afirmou.

O especialista também avalia que parte do desempenho positivo da bolsa brasileira pode estar relacionado a uma rotação de recursos no exterior, com investidores reduzindo posições em empresas de tecnologia e buscando diversificação em outros mercados, incluindo o brasileiro.

Petróleo fecha perto da estabilidade e cai na semana

Os contratos futuros de petróleo terminaram a sexta-feira próximos da estabilidade, com os investidores divididos entre as preocupações com o excesso de oferta global e os riscos geopolíticos no Oriente Médio.

A Agência Internacional de Energia (AIE) projeta que o mercado volte a registrar excedente de oferta no último trimestre do ano. Em outubro, a produção mundial avançou 2,3 milhões de barris por dia, alcançando 105,4 milhões de barris diários.

Por outro lado, a continuidade do conflito envolvendo o Irã e os episódios de ataques a embarcações na região mantêm as preocupações com a segurança do abastecimento. Os riscos geopolíticos ajudam a limitar as perdas da commodity.

O Brent para janeiro encerrou com leve alta de 0,02%, a US$ 95,84 por barril, na ICE. Já o WTI para dezembro recuou 0,20%, a US$ 88,56 por barril, na Nymex. Na semana, os contratos acumularam perdas de 2,52% e 2,50%, respectivamente.

Bolsas de Nova York fecham sem direção única

As bolsas de Nova York encerraram a sexta-feira sem direção única, com os investidores avaliando os dados de inflação americana e a pressão sobre as ações da Nvidia. Apesar das oscilações, os três principais índices acumularam ganhos na semana.

O índice de preços ao produtor (PPI) dos Estados Unidos subiu 0,3% em outubro, abaixo da expectativa de 0,4%. Ainda assim, a alta de 6,5% em 12 meses, a maior desde novembro de 2022, reforçou as preocupações com a persistência da inflação e reduziu as expectativas de uma flexibilização mais intensa dos juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

No setor de tecnologia, a Nvidia voltou a pressionar o mercado após o HSBC rebaixar a recomendação para as ações da companhia, de compra para neutra. A avaliação considera que os papéis podem enfrentar um período de pouca direção enquanto não houver maior clareza sobre a sucessão de Jensen Huang no comando da empresa.

Ao fim do pregão, o Dow Jones avançou 0,10%, aos 52.347,55 pontos. O S&P 500 recuou 0,40%, aos 7.561,67 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 0,91%, aos 25.136,27 pontos. No acumulado da semana, os índices registraram altas de 2,07%, 2,51% e 2,27%, respectivamente.

Para Josias Bento, o cenário americano continua condicionado à combinação entre inflação persistente, expectativas para os juros e incertezas no setor de tecnologia. Na avaliação do especialista, a divulgação dos resultados da Nvidia na próxima semana será um dos principais eventos para medir o apetite dos investidores por empresas ligadas à inteligência artificial.

Fiscal e juros seguem no radar

No Brasil, a semana foi marcada pelas discussões sobre alternativas para o ajuste das contas públicas em 2027 e pelas sinalizações do Banco Central sobre a condução da política monetária. O mercado segue atento à possibilidade de um pacote fiscal que alcance R$ 60 bilhões, mas ainda cobra medidas concretas para melhorar a trajetória da dívida.

Na avaliação de Bento, a alta da Bolsa nesta sexta-feira não representa, necessariamente, uma mudança estrutural na percepção de risco dos investidores. O movimento pode refletir uma correção de preços e uma busca pontual por diversificação, enquanto o cenário fiscal continua sendo um fator de incerteza.

No exterior, a inflação americana e as decisões do Federal Reserve permanecem entre os principais condicionantes do fluxo global de capital. Para a próxima semana, os resultados da Nvidia devem concentrar as atenções, em meio ao debate sobre os investimentos em inteligência artificial e as avaliações das empresas de tecnologia.